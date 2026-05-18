VriendenLoterij Eredivisie'nin 34. haftası geride kaldı. PSV, FC Twente'yi rahatlıkla mağlup etti; Feyenoord, PEC Zwolle deplasmanından galibiyetle döndü; Ajax ise sc Heerenveen ile puanları paylaştı. İşte hafta sonunun en iyi oyuncuları!

Feyenoord ve PSV, bu hafta birer oyuncu ile temsil ediliyor. Noah Fernandez ve Anis Hadj Moussa, Pazar günü VZ Haftanın Takımı'na seçildi. Ajax, Friesland'da ikna edici bir performans sergileyemedi ve Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara kalmak zorunda kaldı.

Öne Çıkanlar

Ronald Koeman Junior, son haftanın ardından kesinlikle listede yer almalı. Milli takım teknik direktörümüzün oğlu, tüm sezon boyunca mükemmel bir performans sergiledi, ancak Pazar günü FC Volendam deplasmanında bir penaltı golü atarak Telstar'ın ligde kalmasını sağladı.

Nijmegen'de NEC, Noé Lebreton'un iki golüyle kutlama yaptı. Fransa genç milli takımında yer alan bu kanat oyuncusu, gelecekte bu halk kulübüne çok para kazandırabilir.

VZ Haftanın Takımı: Ronald Koeman Junior (Telstar); Oliver Braude (sc Heerenveen), Ryan Flamingo (PSV), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam); Noah Fernandez (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nijmegen).