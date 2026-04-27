Voetbalzone Haftanın Takımı: Ajax, Feyenoord ve PSV'den oyuncular seçildi

VriendenLoterij Eredivisie'nin 31. haftası geride kaldı. Geleneksel ilk üç takımın tamamı galip gelirken, FC Twente ile NEC (1-1) Enschede'de puanları paylaştı. İşte hafta sonunun öne çıkan isimleri!

Ajax, Feyenoord ve PSV'nin oldukça kolay galibiyetleri sayesinde Youri Baas, Jordan Bos, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic ve Mika Godts, VZ Haftanın Takımı'nda yerlerini aldılar. Sonuncusu, 31. haftanın en güzel golünü attı.

Öne çıkanlar

Sem van Duijn, Sparta Rotterdam'a karşı (4-1 galibiyet) iki gol attı ve sezon toplamını ikiye katladı. Velsen-Zuid'da forvet olarak oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, yorulmak bilmiyor ve giderek daha verimli hale geliyor.

Formda olan Lennard Hartjes, aslında Excelsior için fazla iyi. Ne yazık ki Feyenoord'da yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlıklara çok yatkın. Neyse ki FC Utrecht'e karşı (5-0 galibiyet) Kralingers'ın orta sahasında yeniden parladı; bu maçta Derensili Sanches Fernandes ise şovu çaldı.

VZ Haftanın Takımı: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Casper Widell (Excelsior), Youri Baas (Ajax), Jordan Bos (Feyenoord); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior Rotterdam), Marcus Linday (sc Heerenveen), Lennard Hartjes (Excelsior Rotterdam), Couhaib Driouech (PSV); Esmir Bajraktarevic (PSV), Sem van Duijn (Telstar), Miks Godts (Ajax).