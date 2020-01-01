Vodafone Park’a 3 bin kişilik ek

Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni kararla birlikte, kale arkası koltuklarını kaldırıp stadın kapasitesini artıracak.

Beşiktaş, TFF'nin aldığı kararla kale arkalarında koltukların kaldırılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip Vodafone Park'ta kuzey tarafında bulunan kale arkası koltuklarda yeni formül geliştirdi.

Yeni açık diye anılan bu bölümdeki koltukların katlı bir şekilde sabitleneceği ve taraftarın ayakta durarak takımlarına destek olacağı belirtildi. Böylece kapasite 45 bine çıkarılacak.