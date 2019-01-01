Vladimir Darida: Fenerbahçe'den teklif aldım

Çek futbolcu Vladimir Darida, kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini itiraf etti.

Hertha Berlin'in Çek oyuncusu Vladimir Darida, ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe'yle ilgili itirafta bulundu.

ISport'a konuşan Darida, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bunu sonradan öğrendiğini ifade etti. Aldığı diğer teklifleri de belirten Darida, ''Fenerbahçe, Leganes, Rayo Vallecano ve Udinese'nin benim için teklifte bulunduğunu öğrendim. Özellikle Fenerbahçe'nin büyük ilgisi olduğunu fakat Hertha Berlin'in beni göndermek istemediğini öğrendim'' şeklinde konuştu.

Berlin'de mutlu olduğunu söyleyen Çek futbolcu, ''Burada mutluyum. Buradaki hayatı, kulübü ve taraftarları seviyorum. Bu yüzden 2017 yazında sözleşmemi uzattım. Buradan erken ayrılmayı asla düşünmedim. Futbol için en iyi çağımdayım. Ancak gelecekte ne olacağını bilemezsiniz'' dedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu 2015'ten bu yana Hertha Berlin forması giyiyor.