Vlachodimos: Fenerbahçe maçını unutamıyorum

Benfica'nın Yunan kalecisi Odysseas Vlachodimos, Fenerbahçe maçını unutamadığını söyledi.

Geçtiğimiz yaz Panathinaikos'tan 'ya transfer olan Vlachodimos, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Benfica- maçına ayrı bir parantez açtı.

Benfica'da çok mutlu olduğunu ve aile gibi olduklarını dile getiren 24 yaşındaki file bekçisi, Benfica'nın 1-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçı için "Fenerbahçe maçı benim için çok özel bir andı. Estadio la Luz'a ilk kez çıktığımda hayatım boyunca bunun hayalini kurduğum aklıma geldi" diye konuştu.

'deki derbilerin Yunanistan'daki gibi ateşli olduğunu da söyleyen Vlachodimos, "Derbilerde atmosfer harika. Yunanistan'a benziyor. Artık en büyük hayalim Benfica ile şampiyonluk yaşamak. Ama futbolda adım adım gitmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Panathinaikos'tan Benfica'ya 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vlachodimos, 41 maçta kalesinde 38 gol görürken 18 maçta ise kalesini gole kapattı.