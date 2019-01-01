Vlachodimos: Fenerbahçe maçını unutamıyorum
Geçtiğimiz yaz Panathinaikos'tan Benfica'ya transfer olan Vlachodimos, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Benfica-Fenerbahçe maçına ayrı bir parantez açtı.
Benfica'da çok mutlu olduğunu ve aile gibi olduklarını dile getiren 24 yaşındaki file bekçisi, Benfica'nın 1-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçı için "Fenerbahçe maçı benim için çok özel bir andı. Estadio la Luz'a ilk kez çıktığımda hayatım boyunca bunun hayalini kurduğum aklıma geldi" diye konuştu.
>>> Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri
Portekiz'deki derbilerin Yunanistan'daki gibi ateşli olduğunu da söyleyen Vlachodimos, "Derbilerde atmosfer harika. Yunanistan'a benziyor. Artık en büyük hayalim Benfica ile şampiyonluk yaşamak. Ama futbolda adım adım gitmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Panathinaikos'tan Benfica'ya 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vlachodimos, 41 maçta kalesinde 38 gol görürken 18 maçta ise kalesini gole kapattı.