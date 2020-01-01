Primeira Liga

Vitoria Guimaraes'in 3 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi

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twitter/@vitoriasc1922
Portekiz kulübü, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı, 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde kendilerini izole ettikleri bildirildi.

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    Takımın geri kalanının ise antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

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