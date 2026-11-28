Palmeiras'ın Brezilyalı forveti Vitor Roque, Barcelona'daki geçmiş deneyimini eleştirdi. Roque, Katalan ekibinde geçirdiği süre boyunca teknik direktör Xavi Hernández'den destek göremediğini açıkladı ve kendisiyle kurulan iletişimin son derece sınırlı kaldığını vurguladı.

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21 yaşındaki Roque, İspanyol gazetesi AS'e verdiği röportajda, Barcelona formasını giydiği aylarda büyük zorluklar yaşadığını söyledi ve şöyle konuştu: "Bazen teknik direktörün desteğini almak önemlidir ama Barcelona'ya transfer olduğumda bu desteği göremedim. Benimle neredeyse kimse konuşmuyordu, anlıyor musun?"

Şu anda Palmeiras forması giyen Brezilyalı forvet, Estudiantes ile oynanacak Libertadores Kupası finaline hazırlanırken zorluklarla dolu Katalan kulübü deneyiminin ayrıntılarını da anlattı.

"Tigrinho", Katalan kulübünün transferi hızla tamamlamasının ardından henüz 18 yaşındayken Ocak 2024'te Barcelona'ya katıldı. Ancak takıma uyum süreci, en başından itibaren yaşadığı fiziksel sorunlardan olumsuz etkilendi.

Roque, o dönemi şöyle anlattı: "Barcelona'ya 18 yaşındayken transfer oldum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak benim için gerçekleşen bir hayaldi ama deneyim biraz zor geçti."

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Brezilyalı forvet, Barcelona'ya Athletico Paranaense'deki döneminde yaşadığı, kaval kemiği ile baldır kemiği arasındaki bağda bulunan bir sakatlıkla geldiğini açıkladı. Roque, İspanya'ya gitmeden önce ameliyat olması gerektiğini de belirtti.

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Sakatlıkla yaşadığı sıkıntıları hatırlayan Roque, şunları ekledi: "Çok şiddetli ağrılarla geldim. O süreçte fizik tedavi gördüm ve mümkün olan en iyi fiziksel duruma ulaşmaya çalıştım ama sonunda başaramadık. Futbolda beklenen seviyeyi ortaya koyamadım."

Roque ayrıca Güney Amerika'dan Avrupa sahalarına gelen genç oyunculara karşı gösterilen sabrın yetersiz olduğunu düşündüğünü dile getirdi ve bu oyuncuların uyum sürecine ihtiyaç duyduğunu vurgulamak için Franco Mastantuono ile Endrick örneklerini verdi.

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Roque şöyle açıkladı: "İnsanlar, geldiğimiz anda hemen yüzde 100 performansla oynamaya başlamamız, elimizdeki her şeyi ve en iyi futbolumuzu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyor ama işler böyle yürümüyor. Sabra ihtiyacımız var."

Aynı bağlamda "Tigrinho", yeterli destek almadan yeni bir ülkeye taşınmanın ve farklı bir dille baş etmenin genç oyuncular için işi daha da zorlaştırdığının altını çizdi.

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Roque sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz zamanı bulamıyoruz. Çok gencimiz ve yeni bir dil öğrenmek son derece zor."

Barcelona deneyiminde yaşadığı zorluklara rağmen Vitor Roque, kulübe karşı kin beslemediğini vurguladı. Yaşananların kendisinde hâlâ "bir miktar üzüntü" bıraktığını kabul eden Roque, herkesi affettiğini ve artık Palmeiras'ta mutlu olduğunu söyledi.

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Roque açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Ne olursa olsun çalışmaya ve emek vermeye devam etmemiz, bazen ne kadar sınırlı olursa olsun bize verilen fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini öğrendim. Şimdi de yeni bir hikâye yazmamız gerekiyor."