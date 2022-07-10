Vitor Roque: Brezilya futbolu yeni Ronaldo'sunu buldu

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Neredeyse 30 yıl önce Brezilyalı taraftarlar, hem yerel hem de kıta maçlarını düzenli bir şekilde aydınlatan genç bir Cruzeiro forveti tarafından büyülendi.

Ronaldo Nazario. R9. O, fenomen.

İlk çıkışını 16 yaşında yapan Ronaldo, Avrupa ve dünya çapında ün kazanmadan önce Cruzeiro A takımında bir yıl süren kariyeri sırasında neredeyse her maç gol attı.

Mineirao'da başka bir hücum oyuncusunun ortaya çıkması ve benzer seviyelerde heyecan yaratması yaklaşık otuz yıl aldı, ancak Vitor Roque 2021'de A takıma geldiğinde, kısa süre sonra Ronaldo karşılaştırmaları beraberinde getirdi.

Artık Cruzeiro'nun sahibi olan Ronaldo'ya 2022'de Vitor hakkında soru sorulduğunda, "Çok yükseğe uçacak" dedi. Bu övgü, 17 yaşındaki oyuncunun yedi maçta altı gol attığı, formda olduğu bir zamanda geldi.

Ancak Ronaldo gibi, potansiyeline tam olarak ulaşamadan kulüpten ayrıldığı için bu uzun sürmedi.

Vitor'un 2019'da Cruzeiro'ya gelmesi büyük tartışmalara neden oldu.

Cruzeiro, 10 yaşından beri America-MG akademisinde görev yapan genç oyuncuya henüz çocukken kontrat teklifinde bulununca hakkında dava açıldı.

Ronaldo gibi 16 yaşında Cruzeiro A takımına giren bir oyuncu, yerel bir rakibe yenildi.

Zaten Athletico, nisan 2022'de Vitor'u transfer etmek için 4,4 milyon euro kulüp rekoru bir bonservis ücreti ödedi ve bu yatırımın karşılığını şimdiden almaya başladı.

Anlaşmanın tamamlanmasından bir ay sonra Copa Libertadores'te Paraguaylı takım Libertad'a karşı muhteşem bir vuruşla ağları havalandırmadan önce, Athletico'nun en genç lig golcüsü oldu.

Vitor'un açık alanda oynayabilmesine rağmen, en iyi pozisyonu, fiziksellik eksikliğini hız ve akıllı hareketlerle ve ayrıca deneyim eksikliğini gizleyen dengeli bitiricilikle telafi edebildiği bir merkezi forvet pozisyonudur.

⚽🇧🇷 Boa, garoto! Estreante na CONMEBOL #Libertadores, Vitor Roque brilhou e abriu o placar para o @AthleticoPR diante do @Libertad_Guma.



📈 Foi o centésimo gol do Furacão na história da Copa!#GloriaEterna pic.twitter.com/SgfaMRwfyU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

Ronaldo'nun kariyerinin belki de en ölümcül dönemini tesadüfen yöneten Athletico'daki yeni hoca Luiz Felipe Scolari'nin dikkatini en çok bu özellikler çekti.

Eski Brezilya patronu Scolari, genç oyunuyla ilgili olarak "Ondan ne istersek onu yapıyor, ancak en iyi pozisyonu 9 numara" dedi ve ekledi:

"O, sahada nasıl oynaması gerektiğini bilen, sürekli boşluk bulabilen ve oyunun diğer yönlerine iyi katılan biri.

"Oynarken karşılaşmak istemeyeceğim türden bir 9 numara.

"Çok büyüyecek. Brezilya'nın büyük keyif alacağı oyunculardan biri olacak ve oynadığı pozisyonda gelişmeye devam edip etmeyeceğini göreceğiz."

Scolari'nin Avrupa'ya gitmeden önce 'yeni Ronaldo' ile ne kadar süre çalışacağını göreceğiz.

Real Madrid'in genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya şimdiden ilgi gösterdiği söyleniyor ve Vitor'u yakından izleyen tek Şampiyonlar Ligi kulübü olmaları pek mümkün değil.

Brezilya'nın güneydoğusundaki küçük Timoteo kasabasında büyüyen çocuk için Santiago Bernabeu'ya gitmek oldukça zor bir yolculuk olurdu.

Vitor'un babası Juvenal, Ronaldo'nun oğlunu övmesinin ardından şunu söyledi:

"Dünyanın en iyisinin oğlumu övdüğünü ve onun, Fenomeno'nun yolunu izlediğini bilmek heyecan verici."

Şimdi ilk işaretler, Vitor Roque'un meydan okumaya hazır olduğu yönünde.

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