Vitor Pereira için Arsenal iddiası
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İspanyol medyası, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile ilgilendiğini öne sürdü.
Diario de Noticias gazetesinde yer alan habere göre Arsenal, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan ve şu anda Çin Ligi'nden Shanghai SIPG'i çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya teklif götürdü.
Geçtiğimiz günlerde Everton'dan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edilen Pereira'nın Arsenal'in daha köklü bir kulüp olması sebebiyle bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Aralık 2018'de göreve geldiği Shanghai SIPG takımına tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşatan Pereira'nın Arsenal'in teklifini düşünmek için biraz düşünmek istediği ifade edildi.