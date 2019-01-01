Vitor Pereira için Arsenal iddiası

Unai Emery'den sonra yeni teknik direktör arayışına giren Arsenal'in Vitor Pereira'ya teklif götürdüğü gündeme geldi.

İspanyol medyası, Premier Lig ekiplerinden 'in 'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile ilgilendiğini öne sürdü.

Diario de Noticias gazetesinde yer alan habere göre Arsenal, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan ve şu anda Çin Ligi'nden Shanghai SIPG'i çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya teklif götürdü.

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Geçtiğimiz günlerde 'dan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edilen Pereira'nın Arsenal'in daha köklü bir kulüp olması sebebiyle bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Aralık 2018'de göreve geldiği Shanghai SIPG takımına tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşatan Pereira'nın Arsenal'in teklifini düşünmek için biraz düşünmek istediği ifade edildi.