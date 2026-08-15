İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçında yaşanan puan kaybının sorumluluğunu Portekizli savunma oyuncusu Danilo Pereira'ya yükledi.

İttihad, cumartesi akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Al-Khaleej ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberlik tuzağına düştü.

Wissing, Suudi Arabistan'ın "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Kendi sahamızdaki ilk maçı kazanmak istiyorduk, mücadele başa baştı."

Şunları ekledi: "Anlarımız oldu ama maalesef bunları maçı bitirmek için değerlendiremedik. Kırmızı karttan sonra görev daha da zorlaştı. Hâlâ yolun başındayız ve olumlu yönleri alıp olumsuzlukları düzeltmek istiyoruz."

Alman teknik direktör, maç hakeminin Portekizli savunmacı Danilo Pereira'yı, VAR incelemesinin ardından maçın 58. dakikasında topsuz alanda Al-Khaleej oyuncusuna yaptığı tekme nedeniyle kırmızı kartla oyundan atma kararına dikkat çekiyor.

Wissing sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularla 5 haftadır beraberim ve imkânlarını biliyorum. Bir kırmızı kartımız oldu ve tüm değişiklikler planlıydı. Amaç aktifliği artırmaktı ve her değişiklik maçta gelişen bir duruma göre yapıldı."

Şöyle tamamladı: "Şimdi odağımız kazanmak için bir sonraki maçta. Al-Najma maçından önce 3 günümüz var, iyi bir şekilde toparlanmak ve maça hazırlanmak istiyoruz."

İttihad'ın bir sonraki maçının önümüzdeki salı günü, Suudi Arabistan Kralı Kupası'nın son 32 turunda Al-Najma'ya karşı olacağı hatırlatılıyor.