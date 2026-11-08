Vitesse ile De Graafschap arasındaki maç pazar öğleden sonra iptal edildi. Açıklamayı Vitesse yaptı. De Graafschap'ın takım otobüsü, maça alınmayacakları için öfkelenen kendi taraftarları tarafından durduruldu. Bunun üzerine maçın oynanmamasına karar verildi.

İki takım arasında geçen yıl oynanan maçta ciddi olaylar yaşanmıştı. Bunun ardından, bu hafta sonu yapılacak maçta De Graafschap'ın her zamanki 800 yerine en fazla 500 deplasman taraftarı getirmesine izin verilmişti.

Bu karar, bir dizi "kesin güvenlik şartı" da içeriyordu. Örneğin taraftarlar gelmeden önce getirecekleri tribün malzemelerinin kontrol edilebilmesi gerekiyordu.

Ancak Vitesse'e göre, polisten gelen bilgiler ve De Graafschap ile yapılan görüşmeler cumartesi akşamı taraftarların bir bölümünün bunu reddettiğini ortaya koydu. Bu taraftarların, yapılan anlaşmalara aykırı bir şekilde tribün malzemeleri getirmekte ısrar ettiği belirtildi.

Belediye başkanı, polis ve savcılıktan oluşan üçlü, bunun yeni olaylara yol açmasından endişe ederek deplasman taraftarlarının stada alınmasını güvenli bulmadı. Vitesse, "Yerel yetkililer, hem stadyum çevresinde hem de stadyumun içinde kamu düzeninin ve güvenliğinin, muhtemelen ciddi biçimde, bozulmasından endişe ediyor" açıklamasını yaptı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch kararı şöyle açıkladı: "Futbol herkesindir. Ancak misafirperverlik, güvenlik anlaşmalarını hiçe sayma hakkı vermez. Son haftalarda De Graafschap'a bu maçın deplasman taraftarlarıyla güvenli biçimde oynanabilmesi için gereken tüm imkânları, zamanı ve fırsatları sunduk."

"Cumartesi günü uygulanabilir anlaşmalara varmak için yeniden girişimde bulunuldu. Ancak taraftarlar şartlara uymayacaklarını önceden söylüyorsa ve kendi kulüpleri de anlaşmalara uyulacağını garanti edemiyorsa, artık yapılacak bir şey kalmaz."