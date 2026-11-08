24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1075425578.jpgPro Shots
Bart DHanis
Çeviri:

Vitesse - De Graafschap maçı kesin olarak iptal edildi: Gelredome'da sert ıslıklı protesto

Vitesse - Graafschap
Vitesse
Graafschap
Jupiler Lig

Vitesse ile De Graafschap arasındaki maç pazar öğleden sonra iptal edildi. Açıklamayı Vitesse yaptı. De Graafschap'ın takım otobüsü, maça alınmayacakları için öfkelenen kendi taraftarları tarafından durduruldu. Bunun üzerine maçın oynanmamasına karar verildi.

İki takım arasında geçen yıl oynanan maçta ciddi olaylar yaşanmıştı. Bunun ardından, bu hafta sonu yapılacak maçta De Graafschap'ın her zamanki 800 yerine en fazla 500 deplasman taraftarı getirmesine izin verilmişti.

Bu karar, bir dizi "kesin güvenlik şartı" da içeriyordu. Örneğin taraftarlar gelmeden önce getirecekleri tribün malzemelerinin kontrol edilebilmesi gerekiyordu.

Ancak Vitesse'e göre, polisten gelen bilgiler ve De Graafschap ile yapılan görüşmeler cumartesi akşamı taraftarların bir bölümünün bunu reddettiğini ortaya koydu. Bu taraftarların, yapılan anlaşmalara aykırı bir şekilde tribün malzemeleri getirmekte ısrar ettiği belirtildi.

Gelecek maçlar
GRA

GRA

Jupiler Lig

14 Kas 2026

FCO

FCO

MAA

MAA

Jupiler Lig

15 Kas 2026

VIT

VIT

Belediye başkanı, polis ve savcılıktan oluşan üçlü, bunun yeni olaylara yol açmasından endişe ederek deplasman taraftarlarının stada alınmasını güvenli bulmadı. Vitesse, "Yerel yetkililer, hem stadyum çevresinde hem de stadyumun içinde kamu düzeninin ve güvenliğinin, muhtemelen ciddi biçimde, bozulmasından endişe ediyor" açıklamasını yaptı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch kararı şöyle açıkladı: "Futbol herkesindir. Ancak misafirperverlik, güvenlik anlaşmalarını hiçe sayma hakkı vermez. Son haftalarda De Graafschap'a bu maçın deplasman taraftarlarıyla güvenli biçimde oynanabilmesi için gereken tüm imkânları, zamanı ve fırsatları sunduk."

"Cumartesi günü uygulanabilir anlaşmalara varmak için yeniden girişimde bulunuldu. Ancak taraftarlar şartlara uymayacaklarını önceden söylüyorsa ve kendi kulüpleri de anlaşmalara uyulacağını garanti edemiyorsa, artık yapılacak bir şey kalmaz."

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin