Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, takımın oyuncusu Ahmed el-Gamdi'nin, bugün salı akşamı AFC Elit Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci haftada Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şebab el-Ahli Dubai ile oynanan maçın kadrosundan çıkarılma sebebini açıkladı.
"El-İnma" Stadı'nda oynanan karşılaşmada İttihad'ın kadrosunda ne ilk 11'de ne de yedekler arasında el-Gamdi'nin adı yer aldı; bu durum sebebine ilişkin soru işaretleri doğurdu.
Alman teknik direktör Jens Wissing ilk 11'de yalnızca iki Suudi oyuncuya forma verdi: sağ bek Ahmed el-Culeydan ve sol bek Fares Abidi. Buna karşılık sahaya 9 yabancı oyuncu çıktı.
İttihad, yaptığı resmi açıklamada Wissing'in el-Gamdi'yi "baldır kasında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuncunun fiziksel yüklenmesini yönetmek amacıyla" kadro dışı bıraktığını belirtti.
Açıklamada, Suudi oyuncunun önümüzdeki maçlarda forma giyebilmesi amacıyla bir rehabilitasyon programına tabi tutulduğu da ifade edildi.