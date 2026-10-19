Suudi Arabistanlı İttihad takımının Alman teknik direktörü Jens Wissing, İttifak'a karşı oynanacak beklenen karşılaşmaya saatler kala şok edici ve sürpriz bir karar alarak, iki yabancı oyuncuyu planlarından tamamen çıkardı.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynak, Wissing'in Senegalli Dion Lopy ve Sırp Carlo Simic'i, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında salı akşamı saat 21.00'de İttifak ile oynanacak karşılaşmaya hazırlık amacıyla pazartesi öğlen Dammam'a hareket eden kadrodan çıkarmaya karar verdiğini ortaya koydu.

Alman teknik direktör, Doğu Bölgesi seyahatine, yönetmeliğin izin verdiği sayıya uygun olarak yalnızca sekiz yabancı oyuncu kattı. Bunlar: Sırp Predrag Rajkovic, Portekizli Danilo Pereira, Cezayirli Houssem Aouar, Hollandalı Steven Bergwijn ve vatandaşı Georginio Wijnaldum, Faslı Youssef En-Nesyri, Nijeryalı George Ilenikhena ve Kolombiyalı Richard Rios.

Hareket eden kadroda, baldır kası sakatlığından iyileşmesinin ardından, geçen pazartesi Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci haftasında Emiratlı Şabab Al-Ahli karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Ahmed El-Gamdi'nin de dönüşü görüldü.

Gelecek maçlar ALI Premier Lig 14:00 ITT

İttihad, bu karşılaşmaya puan kaybını telafi etmek için büyük bir baskı altında çıkıyor. Takım, önceki cumartesi Hilal'e karşı 3-2 kaybettiği klasik maçın ardından, Asya'da da Şabab Al-Ahli'ye 2-1 yenilerek Roshn Ligi'nde 17 puanla dördüncü sıraya geriledi ve lider ile arasındaki fark 5 puana çıktı; ayrıca takımın Şabab ile ertelenmiş bir karşılaşması da bulunuyor.



