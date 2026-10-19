24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
imago-sport-1077862991.jpgAFLOSPORT
Çeviri:

Visinj, kritik İttifak maçı öncesi iki yabancı oyuncuyu kadro dışı bıraktı!

D. Lopy
J. Simic
Al Ittihad
J. Wissing
Al-Ettifaq - Al Ittihad
Al-Ettifaq
Premier Lig
Senegal
Sırbistan
Almanya
Suudi Arabistan

Hilal ve Şabab El-Ahli karşısında alınan iki mağlubiyetin ardından

Suudi Arabistanlı İttihad takımının Alman teknik direktörü Jens Wissing, İttifak'a karşı oynanacak beklenen karşılaşmaya saatler kala şok edici ve sürpriz bir karar alarak, iki yabancı oyuncuyu planlarından tamamen çıkardı.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynak, Wissing'in Senegalli Dion Lopy ve Sırp Carlo Simic'i, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında salı akşamı saat 21.00'de İttifak ile oynanacak karşılaşmaya hazırlık amacıyla pazartesi öğlen Dammam'a hareket eden kadrodan çıkarmaya karar verdiğini ortaya koydu.

Alman teknik direktör, Doğu Bölgesi seyahatine, yönetmeliğin izin verdiği sayıya uygun olarak yalnızca sekiz yabancı oyuncu kattı. Bunlar: Sırp Predrag Rajkovic, Portekizli Danilo Pereira, Cezayirli Houssem Aouar, Hollandalı Steven Bergwijn ve vatandaşı Georginio Wijnaldum, Faslı Youssef En-Nesyri, Nijeryalı George Ilenikhena ve Kolombiyalı Richard Rios.

Hareket eden kadroda, baldır kası sakatlığından iyileşmesinin ardından, geçen pazartesi Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci haftasında Emiratlı Şabab Al-Ahli karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Ahmed El-Gamdi'nin de dönüşü görüldü.

İttihad, bu karşılaşmaya puan kaybını telafi etmek için büyük bir baskı altında çıkıyor. Takım, önceki cumartesi Hilal'e karşı 3-2 kaybettiği klasik maçın ardından, Asya'da da Şabab Al-Ahli'ye 2-1 yenilerek Roshn Ligi'nde 17 puanla dördüncü sıraya geriledi ve lider ile arasındaki fark 5 puana çıktı; ayrıca takımın Şabab ile ertelenmiş bir karşılaşması da bulunuyor.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin