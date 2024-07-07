Liverpool ve Hollanda Millî Takımı'nın stoperi Virgil van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Berlin'de tarihi maçta çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Samet Akaydin'in golü ile öne geçen millîler, Stefan de Vrij ve Mert Müldür'ün (kk) golleriyle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Çalhanoğlu'ndan buruk rekor

A Millî Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, dün gece buruk bir şekilde Türk futbolunda tarihe geçti.

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Inter'in yıldızı, efsanevi kaleci Rüştü Rençber'in ardından Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla maça çıkan oyuncu (9 kez) oldu.

Gündem Barış Alper Yılmaz

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiği karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz resitali vardı.

Yıldız futbolcu, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı.

Van Dijk'tan büyük övgü

Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk, mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı. Tecrübeli savunmacı, şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur.

"Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."