Virgil van Dijk, Ballon d'Or ödülünü değil Barcelona ve Messi'yi düşünüyor

Premier Lig'deki meslektaşları tarafından yılın oyuncusu seçilen Virgil van Dijk, Ballon d'Or ödülü yerine Barcelona ve Messi'yi düşünüyor.

Virgil van Dijk, ile gösterdiği başarılı performansı Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilerek taçlandırdı.

Hollandalı savunmacının bu performansı, kendisinin Ballon d'Or adayları arasında anılmasına da yol açtı.

Buna rağmen Van Dijk, aklında sadece hafata içi ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Finali olduğunu ifade etti.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin ödül töreninde soruları yanıtlayan Hollandalı, "Ballon d'Or şu an düşündüğüm bir şey değil" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Barcelona'nın yıldızı Messi'ye dikkat çeken Van Dijk, "Şu an futbol dünyasında bu dünyadan olmayan oyuncular var ve yıllardır en üst seviyede oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Takımımın ve kendi performanslarımızdan ötürü son derece mutluyum" diyen başarılı oyuncu, "Yine de çok ileriyi düşünmüyorum. Sıkı bir lig yarışındayız ve Şampiyonlar Ligi'nde harika bir takımla oynayacağız. Bu yüzden maç maç ilerlemeye çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçlara odaklandığını dile getiren Van Dijk, "Önce Barcelona, ardından Newcastle maçlarına odaklanıyoruz. Şu an hedeflediğim kişisel başarıların hepsi Liverpool ile ilgili" dedi ve sözlerini tamamladı.

27 yaşındaki stoper, bu sezon Liverpool adına tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 5 gole imza attı.