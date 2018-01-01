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Galatasaray

Virgil van Dijk, Ozan Kabak'a imzalı formasını hediye etti

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Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak'a imzalı formasını gönderdi.

Ozan Kabak, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla geceye damga vurdu.

Ortaya koyduğu performansla, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın en önemli kazançlarından biri olarak öne çıkan 18 yaşındaki futbolcuya, hayranı olduğu Virgil van Dijk'ten imzalı forma geldi.

Mutluluğunu sosyal medya kullanıcıları ile de paylaşan Ozan, "Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm Virgil van Dijk'a benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim." mesajını yazdı.

Ozan Kabak bu sezon Galatasaray formasıyla, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kez sahaya çıkma başarısını gösterdi.

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