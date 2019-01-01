Virgil van Dijk ödüle çok yakın

Daily Mail, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig’de yılın oyuncusu ödülünü Virgil van Dijk’ın kazanacağını iddia etti.

Daily Mail’in haberine göre Virgil van Dijk, en yakın rakibi Raheem Sterling’in önünde Premier Lig’de yılın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Resmi açıklamanın 25 Nisan Perşembe günü yapılacak olmasına rağmen, oyuncuların kullandığı oylar Hollandalı savunma oyuncusunu zirveye taşıdı.

Geçen hafta altıya inenler adaylar arasında Virgil van Dijk, Raheem Sterling, Sergio Agüero, Sadio Mane, Eden Hazard ve Bernardo Silva bulunuyordu.

Eğer Van Dijk ödülü kazanırsa, Mohamed Salah (2017-18), Luis Suarez (2013-14), Steven Gerrard (2005-06), John Barnes (1987-88), Ian Rush (1983-84), Kenny Dalglish (1982-83) ve Terry McDermott (1979-80)’un ardından bu ödülü kazanan sekizinci oyuncusu olacak.

PFA ödülleri 28 Nisan Pazar günü Londra’da sahiplerini bulacak.