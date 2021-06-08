Virgil van Dijk neden Euro 2020'de yok?

Liverpool'un Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, Euro 2020'de milli takımda görev yapmayacak.

Euro 2020'de Hollanda Milli Takımı, Virgil van Dijk'tan yoksun olacak. Yıldız oyuncu sakatlığını atlatmasına rağmen turnuvada boy gösteremeyecek.

Liverpool ile Everton arasında oynanan karşılaşmada kaleci Jordan Pickford ile çarpışan başarılı oyuncunun çapraz bağları kopmuştu.

O tarihten bu yana sahalardan uzak olan Van Dijk, 2021/2022 sezonuna daha hazır girmek için yaz aylarını kendini toparlama ve eski gücüne kavuşma için kullanmayı tercih etti.

Van Dijk neler söyledi?

Liverpool resmi internet sitesine konuşan yıldız oyuncu aldığı kararla ilgili düşüncelerini paylaşmıştı.

"İşler iyi gidiyor, güzel bir ilerleme kaydettim. Son aşamada kendimle alakalı bir karara vardım.

"Fiziksel olarak güçlenmek için Euro 2020'ye gitmemeye ve rehabilitasyon sürecimin son aşamasına geçmenin daha doğru olacağı kararına vardım.

"Açıkçası Euro 2020'de olamamak, turnuvayı kaçırmak beni çok üzüyor."

Virgil van Dijk ne zaman forma giyecek?

Liverpool, başarılı savunma oyuncusunun geri dönüşü için bir takvim açıklamadı. Van Dijk da yaptığı açıklamada sakatlık döneminde hissettiklerini anlattı.

"Yaşlı değilim, ancak artık genç bir oyuncu da değilim. Olabildiğince iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum.

"Milli Takım'a da yardım etmek istiyorum ama bence biraz daha sabırlık olmam lazım. Yapılacak en doğru şey bu."