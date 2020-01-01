Virgil van Dijk: Liverpool'u seçmemin nedeni Jürgen Klopp'tu

Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Liverpool'a transfer sürecinde en önemli etmenin teknik direktör Jürgen Klopp olduğunu söyledi

Virgil van Dijk, 'u tercih etmesinde en önemli faktörün Jürgen Klopp olduğunu ifade etti.

Hollandalı futbolcu, 'da forma giydiği dönemler ve 'nin de listesinde yer alırken, 2018 yılında Liverpool'a transfer oldu.

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Van Dijk, Liverpool'a transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Chelsea ya da Manchester City'ye gitme fırsatım vardı. Kulüpleri, tarihi, gelecek planları, mevcut kadrosu, teknik direktörü gibi birçok faktöre göre karşılaştırırsınız. Liverpool'u tercih etmemin başlıca nedeni Jürgen Klopp'tu" şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha fazla takım

"O çok özel bir şeye sahip. Bu onun enerjisi ya da imajı mı bilmiyorum. Bazen oturup onun neler yaptığını ve diğerlerinden farklı nelere sahip olduğunu düşünüyorum. Sanırım onu farklı kılan insanlarla olan iletişimi. Günümüzde bu diğer her şeyden daha önemli. Klopp size bu harika duyguyu veriyor. Size, bir oyuncu olarak gerçekten ilham veriyor."

28 yaşındaki başarılı savunmacı, Liverpool kariyeri boyunca Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası zaferini yaşadı.