Virgil van Dijk, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçı için ilk 11'den çıkarıldı

Liverpool'un çarşamba günü LASK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının ilk 11'inde büyük bir sürpriz var. Teknik direktör Andoni Iraola, kaptanı Virgil van Dijk'ı yedek kulübesine çekti. Van Dijk'ın önemli maçlarda yedek kalması neredeyse hiç görülmüyor.

Iraola, Linz'de savunmanın merkezinde Ronald Araújo ve Jérémy Jacquet ikilisini tercih etti. Jacquet, Van Dijk'ın mevkisi olan sol stoperde oynayacak. Liverpool'un ve Hollanda Millî Takımı'nın kaptanı ise nadiren üstlendiği yedek rolüyle yetinmek zorunda kalacak.

Van Dijk, sonucu önem taşıyan maçlarda ilk 11'den neredeyse hiç eksik olmadı. 35 yaşındaki stoperin, tur atlamanın ya da lig şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından oynanan karşılaşmalar dışında, önem taşıyan bir maçta ilk 11'de yer almadığı son karşılaşma Eylül 2023'te Wolverhampton'a karşıydı.

Van Dijk o dönemde cezası nedeniyle forma giyememişti. Bredalı oyuncunun şimdi neden yedek kulübesine çekildiği henüz bilinmiyor. Van Dijk'ın maç kadrosunda olup yedek kaldığı son karşılaşma ise Arne Slot yönetiminde şampiyonluğun kazanılmasının ardından Mayıs 2025'te Brighton'a karşı oynanan maçtı.

Iraola, Avusturya'da Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ve Alexander Isak'tan yararlanamayacak. Üç oyuncu da geçen hafta sonu Manchester City maçında olduğu gibi sakat.

Iraola, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch'e ise ilk 11'de yer verdi. Genç oyuncular Lewis Koumas, Rio Ngumoha ve Trey Nyoni de maça ilk 11'de başlayacak. LASK'ta Hollandalı Xavier Mbuyamba ve Melayro Bogarde ilk 11'de yer alacak.

Liverpool'un ilk 11'i: Alisson; Frimpong, Araújo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Wirtz, Nyoni; Barcola, Koumas, Ngumoha.