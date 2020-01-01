Virgil van Dijk: Liverpool efsanesi olmak istiyorum

Hollandalı savunma oyuncusu, futbol kariyerini sonlandırdığı zaman Liverpool efsanesi olarak hatırlanmak istediğini söyledi.

'un 28 yaşındaki stoperi Virgil van Dijk, Anfield efsaneleri arasında yer almak istiyor.

2017-18 sezonunun devre arasında 'dan 85 milyon euro'ya transfer edilen Van Dijk, Sport'a verdiği röportajında profesyonel kariyerini bitirdikten sonra insanların aklında nasıl yer etmek istediği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

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"Liverpool efsanesi olarak."

Daha fazla takım

"Burada olağanüstü şeyler başarmak istiyorum. Fantastik bir takımımız var, hiçbir eksiğimiz yok. Kazanmak için gerekli her şeye sahibiz: Kendimizle özdeşleştirdiğimiz bir hoca, çok yönlü bir kadro, zaferlere yol açan bir oyun stili, kendi rolünü oynayan taraftarlarla dolu bir stadyum."

"Futbolu bıraktıktan sonra Anfield'a dönen oyunculardan biri olmak istiyorum. Kulüp efsanelerinin oynadığı maçları görüyorum ve büyük bir ailenin parçası gibi hissediyorum."