Virgil van Dijk: Liverpool efsanesi olmak istiyorum

Liverpool'un 27 yaşındaki stoperi Virgil Van Dijk, Premier Lig ekibinin efsanesi olmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Southampton'dan 78.80 milyon euro'ya transfer olan Virgil van Dijk, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.

27 yaşındaki savunmacı, BBC Sport'a verdiği röportajda "Liverpool'un efsanesi olmak istiyorum" dedi.

Harika bir takıma sahip olduklarını söyleyen Van Dijk, "Burada olduğunuzda bir ailenin parçası olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu kulüp için her şeyimi vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

2017 yılında Cardiff'teki Şampiyonlar Ligi finaline gittiğini söyleyen Van Dijk, "Orada Liverpoollu birçok taraftar yanıma geldi ve 'Bize imza atmalısın' dedi. Gerçekten harika bir jestti." ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili soruları da cevaplayan Hollandalı yıldız, Disneylans sevgisini şöyle ifade etti:

Hem Disney filmlerini hem de çocuklarımı Disneyland'a götürmeyi çok seviyorum. Ben ilk gittiğimde 8 yaşındaydım ve harika bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Ancak çok pahalıydı. Eşimle de ilişkimizin başlarında gitmiştik."

Pozitif biri olduğunu söyleyen Van Dijk, "Hayat karamsar olmak için çok kısa" dedi.

Televizyon programlarına bayıldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Prison Break'in büyük bir hayranıyım, en az 8 kez izlemişimdir. Game Of Thrones'u tavsiye eden çok oldu ama bunun bir bilim kurgu olduğunu ve gerçek olmadığını düşündüğüm için başlasam da devame demedim"