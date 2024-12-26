Virgil van Dijk, Liverpool'da kalacak mı? Yönetime net mesajı gönderdi

Liverpool ile sözleşmesinin son yılında olan Virgil van Dijk, İngiliz ekibindeki geleceğine dair ipuçları verdi.

Virgil van Dijk'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor

Ancak yoluna Anfield'da devam etmek istiyor

Hala daha formda olduğunun mesajını verdi

NE OLDU? 2018 Ocak'ta Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk o zamandan bu yana savunmada gösterdiği performansla kulübün vazgeçilmezlerinden biri oldu. 33 yaşındaki oyuncu şimdi Liverpool ile sözleşmesinin son yılına girdi ve yoluna Anfield'da devam edip etmeyeceği hakkında bazı mesajlar verdi.

NE SÖYLENDİ? Liverpool'un Leicester City ile oynayacağı maçtan önce Prime Video'ya konuşan Virgil van Dijk hala daha üst seviyede oynayabileceğini ve kulübü sevdiğini söyleyerek Liverpool yönetimine mesaj gönderdi: "Kulübü seviyorum, onlar da beni seviyor. Taraftarları seviyorum, onlar da beni seviyor. Başarılı olmak için bu iyi bir temel. Bence üst seviyede en azından üç - dört yıl daha futbol oynayabilirim. Ama geleceğin ne getireceğini göreceğiz."

BÜYÜK RESİM: Virgil van Dijk ile birlikte Liverpool'da Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ın da sözleşmeleri sona erecek. Kırmızılar üç oyuncunun sözleşmesini yenilemek için çalışıyor.

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Ancak Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid'e transfer olabileceği söyleniyor. Liverpool oyuncuların sözleşmesini 1 Ocak'a kadar yenilemezse FIFA kurallarına göre üç oyuncu da başka kulüplerle görüşebilme hakkını elde edecek. Bu da İngiliz ekibinin bu konuda elini çabuk tutacağı anlamına geliyor.