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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Çeviri:

Virgil van Dijk kendi ilacını tattı: Arsenal oyuncusu onu Instagram'da eleştirdi

Piero Hincapie, pazar akşamı Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal maçının ardından Virgil van Dijk'a gönderme yaptı. Arsenal'in savunma oyuncusu, Instagram'da "Unutmam..." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Liverpool ile Arsenal, bu yıl 8 Ocak'ta Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. O gün tansiyon yükseldi ve maçın ardından Van Dijk, Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Van Dijk, formasının kolunda o sırada hâlâ bulunan altın renkli Premier League logosunun fotoğrafını paylaştı. Çünkü bir önceki Premier League sezonunun şampiyonu, formasının kolunda altın renkli logoyla oynama hakkı kazanıyor.

Bu yıl ise Arsenal, formasının kolunda altın renkli aslanla oynuyor. Hincapié, 0-1'lik galibiyetle biten maçın ardından formasının kolunun fotoğrafını "Unutmam..." notuyla paylaştı. Bu, Van Dijk'ın bir yıl önceki paylaşımına açık bir göndermeydi.

Hincapie ise maça yedek kulübesinde başladı. Ekvadorlu savunma oyuncusu, bitime on dakika kala Christos Tzolis'in yerine oyuna girdi.

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