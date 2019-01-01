Virgil Van Dijk, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Ödülleri sahiplerini buldu.

'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Bu ödüle aday gösterilen diğer isimler ise Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Sadio Made ve Eden Hazard'dı. Virgil Van Dijk, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie'nin ardından bu ödülü kazanan ilk Hollandalı futbolcu olmayı başardı.

Virgil Van Dijk, Premier Lig'de 2018-19 sezonunda,



✅ 36 maç oynadı

✅ 18 kez kalesini gole kapattı

✅ 2,847 kez pas yaptı

✅ 170 hava topu mücadelesi kazandı

✅ 40 pas arası yaptı

✅ 1 kez sarı kart gördü

✅ Hiç kırmızı kart görmedi



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'nin İngiliz yıldızı Sterling, yılın en iyi genç futbolcusu seçildi.

Kadınlar kategorisinde ise 'in 22 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Vivianne Midema, yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Yılın en iyi genç kadın futbolcusu ödülü de Manchester City'den Georgia Stanway'e gitti.