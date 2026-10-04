Virgil van Dijk, Hollanda - Sırbistan maçının ardından kameraların karşısına duygusal bir şekilde çıktı

Virgil van Dijk, Hollanda - Sırbistan (2-1) maçının ardından duygularına tamamen hakim olamadı. Hollanda Milli Takımı’nın kaptanı, 100. milli maçına çıktı ve bu anlamlı dönüm noktası onun için çok şey ifade ediyor; bunu NOS kamerasına anlattı.

35 yaşındaki Liverpool efsanesi, soyunma odasında bir teşekkür konuşması yaptığını söyledi. "Gruba, teknik ekibe ve geçmişte birlikte çalıştığım ekip üyelerine karşı çok minnettardım."

"Ama sonuçta en büyük teşekkürü aileme borçluyum, onlar da bu akşam buradaydı. Özel bir gece, güzel bir dönüm noktası ve kesinlikle büyük gurur duyduğum bir şey."

"Soyunma odasında az önce biraz zorlandım ve oldukça duygusalım, söylemem gerek. Özellikle böyle anlarda, sanırım bu gerçekten zor oluyor", diyen Van Dijk’in duygusal hali gözlerden kaçmadı.

"Ama o kadar minnettarım ki... Güzel bir akşamdı. Yüz maç güzel bir dönüm noktası ama 100’le sınırlı kalmayacak. Bu, asla hayalini kurmaya cesaret edemediğim bir şeydi. Gençken bunu aklımdan bile geçirmek için fazlasıyla uzak geliyordu."

Milli takım teknik direktörü Xavi Hernández de soyunma odasında Van Dijk hakkında ve onun için neler söylediğini anlattı. "Onun bir örnek olduğunu söyledim. Çok gurur duyduğumu da."

"İlk karşılaşmamızdan bu yana kendisi için de takım için de harika işler yaptı. O gerçek bir lider, onun teknik direktörü olduğum için çok gururluyum", dedi Xavi.

Bu arada Van Dijk, zaman zaman savunmada görev yapan Teun Koopmeiners’a tercih ettiği sol tarafında alan açmak için sağ stoper olarak görev yaptı. Hans Kraay junior’a göre onların merkezde birlikte oynaması da son kez oldu.



