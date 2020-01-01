Virgil van Dijk dizinden ameliyat olacak

Everton kalecisi Jordan Pickford'un sert bir müdahale ile sakatladığı Virgil van Dijk çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

'un yıldız stoperi Virgil van Dijk uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kırmızılar'ın ezeli rakibi 'la oynadığı maçın ilk yarısında Jordan Pickford'un sert müdahalesiyle sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Van Dijk'ın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ifade edildi.

Bıçak altına yatacak Hollandalı futbolcunun sahalara tahmini dönüş süresi hakkında bilgilendirme yapılmadı.

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Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Merseyside derbisi 2-2'lik eşitlikle sona ererken, hem Van Dijk'ın sakatlandığı pozisyonda hem de son dakikada Jordan Henderson'ın attığı golde VAR'ın milimetrik ofsayt kararları vermesi Liverpool cephesinde büyük tepkiye neden oldu.