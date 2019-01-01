Virgil Van Dijk: Bazen birine gerçeği söylemeniz gerekir

Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk, Napoli maçında teknik direktör Jürgen Klopp ile arasında yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

, 28 Temmuz Pazar günü ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 kaybetmişti. O maçta teknik direktör Jürgen Klopp ile Virgil Van Dijk arasında yaşanan gerginlik, akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Klopp, Lorenzo Insigne'nin attığı ilk golün ardından kenar çizgisi üzerinde Van Dijk'a karşı sitemde bulunmuştu.

Van Dijk'ın da jest ve mimikleri, ikili arasında gerginlik yaşandığı yönünde haberlere sebep olmuştu.

28 yaşındaki başarılı oyuncu, Daily Mail'de yer alan habere göre hocası ile arasında geçen bu hararetli diyaloğa ilişkin şunları söyledi:

"Bu, onunla benim aramda olan bir şey. Ne yaşandığını açıklamaya gerek yok. Bazen insanlar birbirleriyle iletişime geçmelidir. Bazen birine gerçeği söylemeniz gerekir, işte hepsi bu."

Son hazırlık maçlarında üst üste kayıp veren Liverpool'da Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Alisson Becker'in geri dönüşünün büyük bir fark yaratacağını ifade eden Van Dijk, ile oynanacak Community Shield maçı ile ilgili de şu şekilde konuştu:

"Zaman zaman dikkatsizlikler oldu ancak benim açımdan takım olarak bir sıkıntımız yok. Bizim için sezon, tam anlamıyla 4 Ağustos Pazar günü başlıyor. Bu yüzden odak noktamız o maç olacak. Eksik olan oyuncuların bizim için önemli isimler olduğunu herkes biliyor, bu bir gerçek. Ancak pazar günkü maçta en üst seviyemizde olmalıyız. Eğer böyle oynamaya devam edersek Community Shield'ı kazanamayız, bu kadar basit. Kendimizi hazırlayabileceğimiz, bir de hazırlık maçı oynayacağımız iyi bir haftamız var. Geri dönen oyuncular için de iyi olacak. City maçına kesinlikle hazır olacağız."