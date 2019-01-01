Virgil van Dijk: Ballon d'O'r'u kazanabilirim

Hollandalı yıldız, Ballon d'O'r favorisinin Lionel Messi olduğunu ancak kendisinin de bu ödülü alabileceğini düşünüyor.

'lu yıldız Virgil van Dijk, 'nin 2019 Ballon d'Or için değerli bir aday olduğunu ancak ödülün kendisine gelmesine itiraz etmeyeceğini de itiraf ediyor.

Şimdiden bu sezon PFA Yılın Oyuncusu ve Premier Lig Yılın Oyuncusu olarak seçilen Virgil van Dijk, 2006'da Fabio Cannavaro'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan defans oyuncusu olma şansını yakaladı.

Ancak Hollandalı yıldız yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin bu ödül için daha iyi bir aday olduğunu düşünüyor:

"Messi, dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'O'r'u kazanmalı. Ancak ben kazanırsam da ödülü seve seve alırım. Messi de kazanabilir. Finalde olsun olmasın o dünyanın en iyi futbolcusu."



Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Liverpool'un gelecek sezon daha iyi şeyler yapması gerektiğini belirtti:

"Başarıya aç olmalıyız. Bu sezon bu akşam sona erdi. Temmuz'da sıfırdan başlayacağız. Bu sezonun üzerine çıkabileceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda 'ye de tekrar meydan okumalıyız. İddialıyız ve bu tür başarıları tekrar yaşamak istiyoruz."

Bu sezon 50 defa resmi maçlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.