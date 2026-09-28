René van der Gijp, Virgil van Dijk’e Hollandalı gazetecilerin zaman zaman nasıl yaklaştığına şaşkınlıkla bakıyor. Dordrechtli yorumcuya göre bu durum, Hollanda Milli Takımı kaptanına Liverpool’daki yaklaşım ile arasında dünyalar kadar fark olduğunu gösteriyor.

Van Dijk, geçen hafta bir basın etkinliğinde Valentijn Driessen ile sözlü tartışmaya girmişti. Driessen, Hollanda Milli Takımı oyuncusunu ‘suratsız’ olmakla suçlamıştı. Van Dijk ise buna, ‘Sürekli olarak sadece bu saçmalıkları dinleyemem’ diyerek yanıt vermişti.

Van der Gijp, pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp podcast’inde, “Bir düşünün. Premier League’de oynuyorsun ve ister Wayne Rooney olsun ister Gary Lineker, statüsü olan neredeyse herkes tarafından gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden biri olarak görülüyorsun. Ama Hollanda’da seni IJsselmeervogels’in ön stoperi gibi değerlendiriyorlar. Bu hoş bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

Sunucu Michel van Egmond da Hollanda’daki yaklaşım ile İngiltere’deki yaklaşım arasında büyük bir fark görüyor. “Orada İngiltere’de takım elbiseli, kravatlı, çok büyük ve saygın gazetelerden gelen adamlar var. Gayet düzgün bir İngilizceyle, gerektiğinde seni ayak bileklerine kadar da keserler ama yine de belli bir saygıyla yaparlar.”

Van Egmond, Hollandalı spor gazetecilerini analiz ederken, “Sonra Hollanda’ya geliyorsun. Kot pantolonlu, yayılmış şekilde oturan adamlar. Ve anne ortaokulu İngilizcesiyle sana her türlü füzeyi fırlatıyorlar” diye yakındı.

Ardından Rob Jansen, Van Dijk’e içten bir tavsiyede bulundu. “Ne yapman gerektiğini biliyor musun Virgil? Bol bol gülmelisin. Buna tamamen mizahla yaklaşmalısın. Ama bunu yapabilmek gerekir. Yüzünden çok öfkeli olduğu belli oluyor. O kadar tecrübeli ve her şeyi yaşamış biri. Valentijn’e (Driessen, ed.) yüklen. Onu boz, yerini göster, diğer gazetecilere de yüklen. O zaman Hollanda güler.”

Van der Gijp’e göre ise bunu söylemek yapmaktan daha kolay. “Bir dakika, Rob. Sadece Valentijn değil ki? Marco van Basten de var, Ruud Gullit de var; Van Dijk’i düpedüz ‘lider değil’ diye kenara itiyorlar. Hem de yıllardır. İngiltere’de ise neredeyse herkesin üstünde tutuluyor.”