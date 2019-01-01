Virgil van Dijk 65 maç sonra çalım yedi
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Liverpool ile Manchester City’i karşı karşıya getiren Community Shield mücadelesi, geçtiğimiz sezon yaşanmayan bir olaya sahne oldu.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Manchester City oyuncusu Gabriel Jesus’tan çalım yiyen Virgil van Dijk’ın, 2018 yılının Mart ayından bu yana devam eden çalım yememe serisi son buldu.
Hollandalı stopere çalım atan en son oyuncu Newcastle United’dan Mikel Marino’ydu.
Premier Lig’i ikinci bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool kadrosunun üyesi olan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiltere’de yılın oyuncusu seçilmeyi başarmıştı.