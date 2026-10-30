Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, teknik direktör Vincent Kompany'nin iyileşme süreci devam ederken cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Der Klassiker öncesinde neye odaklandığını anlattı. Danks, teknik ekibe Kompany ile futbol konuşmamaları yönünde kesin talimat verildiğini doğruladı.

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Zirvedeki Klassiker'de Bayern'in başında Danks var

Bayern Münih, cumartesi günü Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk edecek. Takımın başında yardımcı antrenör Aaron Danks bulunacak. Teknik direktör Vincent Kompany'nin cuma günü antrenman sahasında yere yığılmasının ardından görevi devralan Danks, birkaç hafta boyunca takımın başında olacak.

Bayern, Bundesliga'nın zirvesinde ikinci sıradaki Dortmund ile 17 puanda eşit durumda.

Danks, takımın başındaki ilk maçında Bayern'i deplasmanda Freiburg karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı.

Teknik ekibin, iyileşme sürecindeki Kompany ile futbol konuşması yasak

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Danks, Kompany'nin iyileşmesine yardımcı olmak için teknik ekibin onu taktik hazırlıklardan bilerek uzak tuttuğunu açıkladı. Danks, "Onunla futbol konuşmuyoruz. Bu konuda bize açık talimatlar verildi" dedi.

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"İyileşmesi ve ailesiyle vakit geçirmesi gerekiyor. Döndüğünde işine tam anlamıyla odaklanabilmesi için onu sürece dâhil etmiyoruz."

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"Son dönemdeki tempo düşünüldüğünde, olup biteni değerlendirmeye pek vaktiniz olmuyor... Vinnie'yi özlüyoruz ve geri dönmesini umuyoruz. Ancak şimdilik onun yerine sorumluluğu üstleniyoruz" diye ekledi.

Eberl ve Danks, teknik ekipteki işleyişi ve taktik kimliği anlattı

Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, zor bir dönemde teknik ekibin sergilediği birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eberl, "Birlikte inanılmaz şekilde çalışan bir teknik ekibimiz var. Aaron'a ve ekibe sahip olduğumuz için gerçekten minnettarız" dedi.

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Danks, oyun tarzında farklılıklar olsa da takımın temel anlayışının değişmediğini vurguladı: "Vincent, bizim küçük Vinnie'ler olmamızı istemediğini hep söylerdi. Hepimiz farklıyız ve farklı güçlü yönlerimiz var."

Danks, "Antrenman yapma biçimimizde pek bir şey değişmedi ve sahada hâlâ eğleniyoruz" dedi.

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Bayern, Dortmund karşılaşması öncesinde ivme kazanıyor

Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala ve Aleksandar Pavlovic'ten yoksun olan Bayern, zirvede net bir fark yaratma hedefiyle maça çıkacak.

Takım antrenmanlarına dönen Joshua Kimmich'in oynayıp oynayamayacağı maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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Danks, Bayern'in sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışırken taktiksel açıdan köklü değişikliklere gitmeyeceğini doğruladı.