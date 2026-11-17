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Marciano Vink, Danimarka Ümit Milli Takımı'na 3-2 yenilmesine rağmen Avrupa Şampiyonası biletini alan Hollanda Ümit Milli Takımı'ndan hiç etkilenmedi. "Açıkçası çok kötüydüler" diyen ESPN yorumcusu, Almere'deki play-off maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vink, özellikle Hollanda Ümit Milli Takımı'nın savunmasından rahatsız oldu. "Savunmada gerçekten çok kötüydüler. Uzatmalara kalmadıkları, hatta Avrupa Şampiyonası biletini tamamen kaçırmadıkları için çok şanslılar. Bu bileti nasıl aldıklarını sormayın; zaman zaman oldukça şoke ediciydi."

Oyuncuların geriye dönüp savunmaya yardım etmemesi de Vink'i kızdırdı. "Bir noktada öfkelenip bağırmaya başladım. Gerçekten anlamıyorum. Aklım almıyor."

Vink, Hollanda Ümit Milli Takımı'ndaki ikili karşısında şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Daal ve Van Bergen gibi ileriye doğru depar atabiliyorsun ama savunmaya yardım etmen gerektiğinde ağır ağır koşuyorsun."

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Vink, sert eleştirilerine rağmen Hollanda Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası bileti almasından memnun. "Önceki dönemde elemelerde çok iyilerdi ama Avrupa Şampiyonası'nda kötüydüler. Bu kez tersi olsun."

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Hollanda Ümit Milli Takımı, Almere'de 2-0 ve 3-1 geriye düştüğü zorlu bir akşam geçirdi. Van Bergen ve Devin Haen'in golleri sayesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı yine de başardı.

Maçın bu kadar zor geçmesi beklenmiyordu. Michael Reiziger'in takımı, geçen hafta Danimarka deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

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Avrupa Şampiyonası, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek.

Gelecek yaz yapılacak finallerin kura çekimi 29 Kasım'da Belgrad'da gerçekleştirilecek.