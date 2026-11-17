Hırvat futbolunun efsane ismi ve Real Madrid'in eski golcüsü Davor Suker, Eflatun-Beyazlılar'a dair pek çok konuya değindi. Suker; Jose Mourinho'nun takımı yeniden İspanyol futbolunun zirvesine taşıma şansını, Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğini ve Luka Modric'in futbolculuk kariyerinin ardından Santiago Bernabeu'ya dönme ihtimalini değerlendirdi. Ancak kendisinden Vinicius Junior'ı değerlendirmesi istendiğinde dikkat çekici bir çekingenlik sergiledi.

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1996 ile 1999 yılları arasında Real Madrid forması giyen Suker, Marca gazetesine verdiği röportajda Mourinho'nun takımla yeniden tarih yazmak için büyük bir fırsatı olduğunu vurguladı. Ancak Portekizli teknik adamın başarısını, oyuncuların desteğini kazanıp onları fikirlerini uygulamaya yönlendirebilmesine bağladı. Eski Hırvat yıldız, "Evet, kesinlikle. Çok büyük yatırım yapıldı ve ben her zaman fikrimi açıkça söylerim: Oyuncuları peşinden sürükleyebilirse büyük bir şansı var. Bence de bunu yapacaklar. Mourinho yeniden tarih yazabilecek kapasitede" dedi.

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Barcelona'nın gücünü kabul eden Suker, La Liga'daki şampiyonluk yarışının şu an için belli olduğu görüşüne ise katılmadı: "Barcelona elbette çok güçlü ama şu anda, kasım ya da aralık ayında kim şampiyon olacak diyebilir? Ne Barcelona ne de Madrid. Çok çalışmalı ve iyi oynamalıyız." Suker sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho'nun tecrübesi ve Real Madrid'in tarihi sayesinde Eflatun-Beyazlılar'ın La Liga'yı kazanabileceğine inanıyorum."

Mbappe ve Şampiyonlar Ligi

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansına da değinen Suker, Fransız golcünün bu hedefe ulaşmak için hâlâ zamanı olduğunu düşünüyor. Real Madrid'in yıldızı hakkında konuşan Suker, "Daha genç, henüz 27 yaşında. Doğuştan golcü. Gol atmak için bir fırsata ihtiyacı var ve bu kolay değil, çünkü her rakip onu ilk dakikadan itibaren durdurup performansını sergilemesini engellemek istiyor" ifadelerini kullandı. Suker, "Belki bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanır, belki kazanamaz ama önümüzdeki üç yıl içinde kesinlikle kazanacak" diyerek Mbappe'nin yakın gelecekte Avrupa kupasını kaldırabileceğine olan inancını dile getirdi.

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Modric'in Real Madrid'e dönüşü

Hırvat futbolunun yetiştirdiği en büyük oyuncu olarak gördüğü Modric konusunda ise Suker, deneyimli orta saha oyuncusunun Real Madrid'deki olası geleceğine dair herhangi bir karar verilmeden önce, şu an önceliğin onun sahadaki kariyerini sürdürmesine izin vermek olması gerektiğini düşünüyor.

Suker, "Madrid'de yaşamayı sevdiğinden ve Florentino Perez'in ona güvendiğinden eminim. Şu an en önemlisi bu. Sonrasında ne olacak? Bilmiyorum ama bir Hırvat olarak ona dünyadaki tüm başarıları diliyorum. O, tüm zamanların en büyük Hırvat oyuncusu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri" dedi.

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Modric'in kulübe elçi olarak ya da sportif yönetime daha yakın bir görevle dönme ihtimali sorulduğunda ise şunları ekledi: "Belki bu mümkün olabilir, sanırım cevabı biliyorum ama olayların önüne geçmek istemiyorum. Real Madrid ona bir şey teklif etmeli. Hangi görevi üstlenirse üstlensin, kulüp yönetiminde harika bir iş çıkaracağından eminim. Şimdi bekleyip ne olacağını göreceğiz. Madrid'i ve İspanya'da yaşamayı seviyor."

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Peki ya Vinicius? Şaşırtan yanıt!

Röportajın en dikkat çekici bölümü ise Vinicius hakkındaki sorulardı. Suker'den, üst düzey bir eski golcü gözüyle Brezilyalı oyuncuyu değerlendirmesi istendi. Ancak Suker, çekincelerinin ayrıntısına girmemeyi tercih etti ve Real Madrid oyuncusunun davranışlarında ya da performansında hoşuna gitmeyen bazı şeyler olduğunu belirtmekle yetindi, bunların ne olduğunu ise açıklamadı.

Suker gülerek, "Röportajı bozmamak için şimdi bu konuyu konuşmasak daha iyi. Hoşuma gitmeyen bazı şeyler var" dedi ve ekledi: "Real Madrid her oyuncudan önce gelir. O yüzden bu konuyu başka bir zamana bırakalım. Vini'ye tüm başarıları diliyorum, umarım Real Madrid'de fark yaratmaya devam eder."

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