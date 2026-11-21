Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesini yenilemesi, son aylarda teknik ekibin planlarında temel parçalardan biri haline gelen genç oyuncunun takımdaki yükselen konumunu teyit etti. Ancak yeni anlaşma yalnızca oyuncunun 2032'ye kadar kulüpte kalmasını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda mali durumunda da büyük bir değişim anlamına geliyor.

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Gazeteci Iñaki Angulo, Güler'in yeni sözleşmesiyle büyük bir zam almadan önce sezon başına brüt 7,5 milyon euro, yani yaklaşık 3,6 ila 3,8 milyon euro net kazandığını açıkladı.

Angulo, YouTube kanalında şunları söyledi: "Arda Güler, kadrodaki en düşük maaş alan oyunculardan biriydi. Sezonda brüt 7,5 milyon euro, yani net olarak yaklaşık 3,6 ya da 3,8 milyon euro kazanıyordu. Bence onu en azından bunun yaklaşık iki katını kazanan Camavinga ve Tchouameni ile aynı kategoriye yerleştirdiler."

Angulo şöyle devam etti: "Arda Güler'in maaşı, sözleşme yenilemesinin ardından sezon başına brüt 15 ila 18 milyon euro arasındaki kategoriye girecek."

Öte yandan Angulo, Nico Paz'ın geleceğine ve Real Madrid'e dönme ihtimaline de değindi. Özellikle Güler'in de planlarda yer aldığı düşünüldüğünde, Arjantinli oyuncunun kadroda hangi mevkide görev yapabileceğini belirlemek zor görünüyor.

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Angulo, "Arda'nın çift pivot (Double pivot) içinde oynamasına gelince, Mourinho onu şimdilik bu rol için uygun görmediğini zaten söyledi. Ayrıca Nico Paz'ı da 8 numaralı orta saha mevkisinde istemiyordu. Aksi halde bence onun transferi için baskı yapardı" dedi.

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Angulo sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho, Arda Güler'in 8 numaralı orta saha mevkisinde oynayabileceğini şimdilik düşünmüyor. İşlerin hangi yöne gideceğini ve Nico Paz konusunda nasıl bir karar vereceklerini görmek ilginç olacak."

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"Mbappe-Vinicius" açmazı gündemde

İspanyol gazeteci, Defensa Central'ın aktardığına göre, Real Madrid'in kadrosundaki tüm yetenekli oyuncuları bir arada tutamayacağını belirtti ve pek çok kişinin sorunsuz bir şekilde birlikte parlayabileceğine inandığı Kylian Mbappe ile Vinicius Junior deneyimini örnek gösterdi.

Angulo, "Mbappe ve Vinicius örneğinde, tüm yetenekli oyuncuların mutlaka birlikte oynayamayacağını zaten gördük. İkisinin uyum sağlayacağını söylüyorlardı. Yaz aylarında gündeme gelen Diomande transferi için de durum aynıydı. Tutarlı bir vizyon olmalı ve tüm oyuncuların farklı mevkilerde değerlendirilemeyeceğinin farkına varmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Angulo şöyle devam etti: "Nico Paz'a yer bulmanın kolay olmadığı açık. Bu şekilde gelişmeye devam ederse başka bir yere gitmeyi tercih edebilir. Geçen yaz geri dönmek istemiyordu, Real Madrid de onu transfer etmeye pek ilgi göstermedi. Como'da kalması bu sezon ona fayda sağladı ama ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

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