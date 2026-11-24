Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bu akşam Santiago Bernabéu'da oynanacak PSV maçının ilk 11'ini açıkladı.

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Puan tablosunda 12 puanla (puan kaybı olmadan) ikinci sırada bulunan Real Madrid, lider Paris Saint-Germain'in yalnızca averajla gerisinde yer alıyor. PSV ise 4 puanla 25. sırada.

Portekizli teknik adam, hücum hattında Brezilyalı Vinicius Junior ile Fildişi Sahilli Yan Diomande ikilisine güvendi.

Geçen yaz Real Madrid'e katılan Diomande, son dönemde açık ara göz doldurdu . Genç oyuncu, Vinicius Junior'ın LaLiga'da aldığı 4 maçlık cezanın ardından ilk 11'de forma giydi; ancak Mourinho bu kez ikisini birlikte sahaya sürmeye karar verirken Jude Bellingham'ı yedek kulübesine oturttu.

Real Madrid'in hücumunu her zamanki gibi Fransız yıldız Kylian Mbappé yönetirken, onun arkasında Vinicius Junior, Yan Diomande ve Türk futbolcu Arda Güler yer alıyor.

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Savunma hattında da sürprizler var: Antonio Rüdiger ve Éder Militão ikilisi, bu sezon Real Madrid'in maçlarının çoğunda forma giyen Dean Huijsen ve Ibrahima Konaté'nin yerine ilk 11'de başladı.

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Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Kale: Courtois.

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Savunma: Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella.

Orta saha: Tchouaméni, Bernardo Silva, Güler.

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Hücum: Vinicius Junior, Diomande, Mbappé.

PSV'nin ilk 11'i ise şöyle:

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Kale: Kovar.

Savunma: Dest, Geertruida, Obispo, Kostić.

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Orta saha: Wanner, Sano, Mainans.

Hücum: Van Bommel, Perišić, Til.

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Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yaptı ve lig aşamasındaki ilk dört maçının hepsini kazandı. Eflatun-Beyazlılar, Inter'i 2-1 yenerek başladığı yolculuğunda deplasmanda Roma'yı 4-3 geçti, ardından Leipzig'i 4-1 mağlup etti ve AEK Atina deplasmanından da 3-2'lik bir galibiyetle döndü. Böylece 12 puana ulaşan İspanyol ekibi, PSV maçı öncesinde kupanın en güçlü adayları arasında olduğunu gösterdi.

PSV'nin başlangıcı ise aynı ölçüde güçlü olmadı. Hollanda ekibi, Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalarak başladığı yolculuğunda Leipzig'e 1-0 yenildi, ardından Portekiz'de Porto'yu 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ancak sonrasında kendi sahasında Club Brugge'e 2-1 kaybetti. İlk dört maçta 4 puan toplayan PSV, eleme turlarına yükselme şansını artırmak için Real Madrid karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda.