Fildişi Sahilli Yan Diomande, Brezilyalı Vinicius Junior'ın cezalı olması nedeniyle yokluğunu değerlendirerek, Real Madrid'in İspanya Ligi kapsamında Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta bir gol atıp bir gol de hazırlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, 19 yaşında ve 338 günlük olan Diomande, İspanya Ligi'nde bir maçta hem gol atıp hem de gol hazırlayan, yirmi birinci yüzyılda Real Madrid'in en genç oyuncusu oldu. Diomande, daha önce İngiliz Jude Bellingham'ın 20 yaşında ve 51 günlükken kaydettiği rekoru geride bıraktı.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun parlak performansı rekoru kırmakla sınırlı kalmadı; hızlı bir kontratak sonrası Türk Arda Güler'in attığı ilk gole katkıda bulundu. Sevilla'nın farkı azaltmasının ardından ise ceza sahası dışından sert bir vuruşla Real Madrid'in dörtlüsünü tamamladı.

Diomande, dikkat çekici performanslarını sürdürdü ve Avrupa'nın en büyük beş liginde oynamaya başladığından bu yana ilk kez iki maç üst üste gol hazırladı. Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde bir asist yapmış, ardından aynısını Sevilla karşısında da tekrarlayarak gelişimini ve büyük maçlarda fark yaratma yeteneğini ortaya koymuştu.

Genç kanat oyuncusunun bu son parlak performansı, özellikle hücum hattındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, Real Madrid kadrosunda ilk on birde yer alma yarışında kendisine güçlü bir ivme kazandırıyor. Oyuncu, takımın en önemli hücum unsurlarından biri olan Vinicius'un yokluğunda bulduğu dakikaları iyi değerlendirdi.

Diomande'nin yükselişi, Barcelona ile oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde önemli bir dönemde geldi. Oyuncunun son performansı, hem gol atma hem de gol hazırlama becerilerini bir arada sergilediğini kanıtlaması nedeniyle teknik heyete takım kurulumunda ek seçenekler sunuyor. Diomande ise bu süreçte, Real Madrid saflarındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.