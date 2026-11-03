Vinicius'un yeni Real Madrid'e dönüşünün şartı: Benito altın kuralı açıklıyor

Uzun zamandır beklenen bir anda, Real Madrid sonunda yenilmez takımın hatlarına yeniden kavuşmuş gibi görünüyor. İyimserliği ateşleyen yalnızca Camp Nou'da Barcelona karşısında alınan galibiyet değildi; asıl mesele, Santander'de El Sardinero'da Racing Santander'e karşı sergilenen kolektif görüntüydü. Bu görüntü, kulübün eski efsanesi ve teknik yorumcu Álvaro Benito'yu her şeyi özetleyen bir cümle söylemeye itti: "Uzun zamandır bu hissi yaşamamıştım. Yol artık açıldı."

Benito'nun, eski takım arkadaşı Rafael Alkorta ile birlikte "Cadena SER" radyosundaki ünlü "El Larguero" programında yaptığı analiz, geçici iki galibiyetten değil, Xabi Alonso'nun yönettiği derin bir taktiksel ve zihinsel dönüşümden söz ediyor; takımın yıldızı Vinícius Júnior'u gerçek bir kader sınavının karşısına koyan bir dönüşümden.

Yeni Real Madrid: alışık olmadığımız bir kolektiflik

Benito, Real Madrid'de değişenin isimler değil, fikir olduğunu düşünüyor. Takım artık tek bir blok halinde oynuyor; yüksek savunma yoğunluğuyla, savunmadan hücuma geçişte ürkütücü bir hızla ve baskı altında topa sahip olma konusundaki dikkat çekici yeteneğiyle. Bu üçlü, sezon başından beri eksikti.

Madridli yorumcunun gözünde dikkat çekici olan, bu bütünlüğün oyunun en önemli anahtarlarından biri olan Fede Valverde'nin yokluğunda bile sağlanmış olması. Benito'ya göre sır, takıma sahip olmadığı bir denge kazandıran unsurların öne çıkmasında yatıyor ve bunların başında da oyuncu Bernardo geliyor.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Benito bu konuda şunları söylüyor: "Daha önce görmediğimiz bir kolektif çalışma hissi var. Artık pas verme ve karmaşık sorunları çözme konusunda en yetenekli oyuncular sahaya sürülüyor. Sana bek mevkisinden kısa ve uzun pas çözümleri ve baskıyı kırma kapasitesi veren Valverde olmasa bile, Bernardo ortanın eksikliğini çektiği şeyi sunmak için ortaya çıktı: durma, dönme ve markajdan kurtulmak için akıllı çalım yapma yeteneği. Hepsinden önemlisi, takım artık çok sıkı çalışıyor."

Avrupa sınavı ve Vinícius tuzağı

El Clásico ve Racing engelini aştıktan sonra tüm gözler, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki meydan okumaya, Yunan ekibi AEK Atina'ya çevrildi. Benito, oyun anlayışının artık köklü ve belirgin hale geldiğini, takımın tek yapması gerekenin buna devam etmek olduğunu vurguluyor.

Ancak bu köklü anlayış, en büyük soruyu gündeme getiriyor: Vinícius Júnior'un yeri neresi olacak?

Benito burada kesin ve doğrudan konuştu. Brezilyalının yeteneği tartışılmaz; ancak yeni sisteme entegre olması, sadece ismi sayesinde otomatik veya garanti değil. Mevcut takım herkesten tam bir savunma bağlılığı talep ediyor ve savunma yapmayan bir yıldıza orada yer yok.

Şunları ekledi: "Real Madrid, topu geri kazanıp ölümcül kontra ataklar düzenleyebileceğini kanıtladı. Hızlı oynadığında, topu geri kazandığında ve bütünlüğünü koruduğunda her şeyi yapabilecek bir takım haline geliyor. Şimdi Vinícius döndüğünde ne olacağını ve bu yeni kuralları kabul edip etmeyeceğini göreceğiz."

Dürüst rekabet çözümdür

Benito, önümüzdeki dönemin senaryosunu çizmekten çekinmedi; ona göre mevkiler için rekabet, isimlerden bağımsız olarak tamamen eşit koşullarda olmalı.

Alonso'nun başvurabileceği bir taktiksel çözüm önerdi: La Liga maçlarında Tchouaméni'nin yanında Arda Güler'i çift pivotta görevlendirmek, Bernardo'yu sağ kanada ve müthiş form tutan Diomande'yi sol kanada sürerek sahayı belirleyici kılmak.

Benito, hem iyimserlik hem de ihtiyat taşıyan bir açıklamayla sözlerini noktaladı: "Herkese yer bulan maçlar var, ama kural tek olmalı: herkes savunma görevlerini yerine getirdiği sürece, o zaman hücumda kimin daha iyisini yaptığını ve fırsatları kimin yarattığını göreceğiz. Rekabet adil olmalı. İşlerin sonunda doğru yönde ilerlediğini hissetmeyeli çok uzun zaman olmuştu."