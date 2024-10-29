Vinicius'un uçağı bile hazırdı! Ballon d'Or gecesinin perde arkası ortaya çıktı

Real Madrid, Ballon d'Or'u protesto ederken Vinicius Junior'ın gece için hazırlık yaptığı ancak bir telefonla tüm planının değiştiği ortaya çıktı.

Real Madrid, Ballon d'Or ödül törenine katılmadı

Protesto nedenleri ortaya çıktı

Olayın perde arkası herkesi şaşırttı

NE OLDU? İspanya’nın önde gelen haber kaynaklarından Relevo, hazırladığı haberde Ballon d’Or sürecinde yaşananları tüm detaylarıyla şöyle anlattı: "Real Madrid, Ballon d'Or törenine katılım için seyahat vb. ayarlamaları yapmak adına organizasyon yetkilileriyle görüşürken, amiyane tabirle aldığı 'yuvarlak' cevaplardan şüphelenmeye başladı. Bunun nedeni ise, Ballon d'Or organizatörü France Football’un, tüm ödül kazananlarını bir şekilde törende toplamak istemesiydi. Vinicius'un durumu ortaya çıkarsa, Real Madrid'in takım olarak katılmayacağını tahmin ediyorlardı ancak diğer tarafta Ancelotti de yılın teknik direktörü ödülünü kazanacaktı. Bu yüzden son ana kadar Vinicius'un durumunu açık etmemeye çalıştılar."

"Fransız yetkililer, her törende yapılanın aksine, gizliliği bir adım ileri taşıyıp ‘açıklanana kadar kazananı kimse bilmeyecek’ kararı aldılar. Önden fotoğraf çekimi bile yapılmayacaktı. El Clasico’nun hemen ardından Florentino Perez, bu kararı önemsemeyip cevabı almak için bastırdı ancak sonuca ulaşamadı. Bu yüzden en kötüsünden, yani Ballon d'Or'u Vinicius'un kazanamamasından korkmaya başladı ve bu şüphelerini yalnızca yakın çevresiyle paylaştı."

"Suyun diğer tarafında ise City yetkilileri, futbol direktörü Txiki Begiristain'in eşinin doğum gününü kutluyordu. Tüm adaylara saygı göstermek adına Ballon d'Or'a katılma kararı almışlardı ancak asıl mevzudan haberdar bile değillerdi. Bugün bile kimin kazandığına dair net bir cevap alamamışlardı."

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"Pazar günü Florentino Perez, en üst düzey yetkililerden, 'açıklanana kadar kazananı öğrenemeyeceksiniz' yanıtını aldı ve huzursuzluğunu çevresiyle paylaştı. Artık Carlo Ancelotti de durumdan haberdardı. Madrid yönetimi, geceye katılmamaya karar vermişti bile. O sıralarda Vinicius, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla beraber sabaha kadar parti veriyordu. Takım arkadaşlarına Rolex sözü bile vermişti. "

"Pazar gününe kadar Vinicius'a tebrik mesajı atan herkes, bu sabah çıkan haberlerin ardından 'Neler oluyor?' demeye başlamıştı. Konu artık oyuncuların WhatsApp gruplarına kadar gelmişti. Aslında Vinicius, bir süredir durumdan şüpheleniyordu çünkü France Football, Netflix’in belgesel için konuyla alakalı çekim yapmasına izin vermemişti. Her şeye rağmen Vinicius, pazar günü tüm bunların ufak bir karışıklık olabileceğini düşünerek pazartesi günkü seyahatinin detaylarını hazırlıyordu. Pazartesi sabah, yaklaşık 20 misafirinin ona eşlik edeceği bir uçuş planlanmıştı. Paris’te ise yüzlerce misafirinin katılacağı bir parti planlıyordu. Ve bir telefon, tüm bu planları suya düşürdü. Takım elbisesiyle havaalanına doğru yola çıkan arkadaşları bile vardı, hepsi geri dönmek zorunda kalmıştı. Real Madrid, France Football’un kendilerine saygı göstermediğini söyledi. Kazanılan kupalara bakılacaksa Rodri değil Carvajal’in kazanması gerektiğini söylüyorlardı."

"Rodri ise şoktaydı. Pazar günü hiçbir şeyden habersiz yatmış, pazartesi sabah ise bu haberlerle uyanmıştı. Şaka yapıldığını düşünüyordu. Törene katılacağı 1 hafta öncesinden belliydi ancak kazanacağını beklemiyordu. "

"Bir gün içinde başlayıp biten bu dramanın sonucunda Rodri, 1960 yılında Ballon d'Or'u kazanan Luis Suarez Miramontes'ten sonra ödülü kazanan ilk İspanyol futbolcu oldu."