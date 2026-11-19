Vinicius Junior, Madrid'de söyleyemediğini Brezilya'da söyledi. Real Madrid taraftarlarını sarsan açık bir itiraf, hiç de sıradan geçmeyen bir yazı gün yüzüne çıkardı: Daha az antrenman, kaybolan odak ve her şeyi altüst eden bir özel hayat.

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Vinicius, bu yaz kendine iyi bakmadığını söylerken neyi kastediyordu? Brezilyalı yıldızın, eleştirilere maruz kalan form düşüşünden bahsettiği son açıklamalarının ardından İspanya'da herkesin konuştuğu soru bu oldu. Oyuncu, "Son yıllara göre daha az antrenman yapmış oldum" dedi.

Real Madrid'in hücum oyuncusu, bu yaz iyi hazırlanmadığını ve bunun sezon başında kendisini etkilediğini itiraf etti, ancak hikâyenin tamamı kaçırılan antrenmanlardan çok daha derindi.

İspanyol gazeteci Gonzalo Alvarez, İspanyol radyo kanalı "Cadena SER" üzerinden yaptığı değerlendirmede, Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusunun son aylarda "kafasının son derece dağınık" olduğunu açıkladı.

Alvarez açıklamalarında şöyle konuştu: "Kulüp içinde de bir endişe vardı, çünkü partneri Madrid'e çok sayıda kişiyle birlikte geliyordu ve bu durum oyuncunun dikkatini dağıtıyordu."

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Gazeteci, Vinicius Junior'ın özel hayatı hakkında ilk kez yorum yapmıyor. İspanyol gazeteci, önceki programlarda da Kraliyet kulübünün oyuncu konusunda endişeli olduğunu belirtmişti.

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Alvarez şimdi ise şunları söyledi: "Sözleşme yenileme meselesi nedeniyle onun için sıra dışı bir yaz oldu. Dünya Kupası'nda yaşananlar yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve yaz tatili her zamankinden uzun sürdü."

Gazeteci şöyle devam etti: "Sonra özel hayatıyla meşgul oldu. Birkaç gün önce ayrıldığı eski partneriyle, sosyal medyada kamuoyuna yönelik açıklamaları da içeren inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı."

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Alvarez sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca kulüp içinde de bir miktar endişe vardı, çünkü partneri Madrid'e çok sayıda kişiyle gelecekti ve bu da oyuncunun dikkatinin dağılmasına neden oldu."

Görünüşe göre Vinicius'un saha dışındaki hayatı kulüp için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor, ancak Gonzalo Alvarez'e göre ayrılığın ardından işler yavaş yavaş yoluna girmeye başladı.

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Alvarez şunu vurguladı: "Oyuncu şu anda daha sakin. Daha düzenli ve huzurlu bir hayat yaşıyor, ancak bu açıdan çok zor bir yaz geçirdiği de doğru. Kafası son derece dağınıktı."

Gonzalo Alvarez'i şaşırtan ise oyuncunun bu açıklamaları Madrid'de değil, milli takım maçlarını fırsat bilerek Brezilya'da yapması oldu. Alvarez, "Bu açıklamaları Madrid basınına yapacağını sanmıyorum. Burada insanlar ona sert şekilde yüklenirdi. Yaz boyunca kendine iyi bakmadığını kabul ediyor" dedi.

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Alvarez şöyle ekledi: "Sözleşmesini büyük bir ücret karşılığında 2032'ye kadar uzatan ve Mbappe'ninkine yakın bir maaş talep eden Real Madrid oyuncusu, profesyonel bir futbolcu olarak kendine yeterince iyi bakmadığını ve bir oyuncunun hak ettiği performansı ortaya koymadığını söylüyor."

Vini, milli takımında dört gol attıktan sonra dört maçlık cezasının sona ermesiyle bu hafta geri dönüyor ve eylülde Bernabeu'ya katılan oyuncuyla aynı oyuncu olmadığını kanıtlamak için kritik bir sınavla karşı karşıya.

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Gonzalo Alvarez sözlerinin sonunda şunun altını çizdi: "Muhteşem Vinicius'un geri dönmesini isteyen ilk kişi benim, çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Ona güveniyorum, takımın geri kalanı da öyle."