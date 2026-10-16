İspanya La Liga'nın 9. haftası artık zirve yarışında sıradan bir durak olmaktan çıktı; beklenen El Clasico'nun dengelerini alt üst edebilecek gerçek bir tuzağa dönüştü.

La Liga'nın 10. haftasında 25 Ekim'de oynanacak Real Madrid - Barcelona zirvesi yaklaşırken, cezalı duruma düşme tehdidi bir dizi yıldızın üzerinde dolaşıyor ve teknik direktörleri şimdi kazanma zorunluluğu ile sezonun en önemli maçında oyuncularını kaybetme riski arasında karmaşık hesaplarla baş başa bırakıyor.

9. haftayı vuran kesin eksikler

Tehdit altındaki isimlerden söz etmeden önce, İspanyol "Cadena SER" radyosuna göre 9. haftanın kendisinde disiplin kararları nedeniyle beş kesin eksik bulunuyor ve bunların en dikkat çekeni Real Madrid için büyük bir şok niteliğinde.

Brezilyalı Vinicius Junior, Villarreal oyuncusu Nathan Salibaile yaşadığı ve saçını çektiği tartışmalı olay sonrasında dört maç ceza almasının ardından haftalarca forma giyemeyecek. Cezası, VAR incelemesinin ardından hakemin kararına sert biçimde itiraz etmesi nedeniyle ağırlaştı. Bu eksiklik, Real Madrid'in hücum hesaplarını zorlaştıracak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Vinicius'un yanı sıra 9. haftada şu isimler de forma giyemeyecek:

Angel Perez (Alaves): Direkt kırmızı kart

Lorenzo Amatucci (Deportivo): Direkt kırmızı kart

Pablo Marin (Real Sociedad): Direkt kırmızı kart

Isaac Romero (Sevilla): İki sarı kart

En tehlikeli liste: El Clasico'yu kim kaçıracak?

En büyük tehlike bu hafta kimin forma giyemeyeceğinde değil, gelecek hafta kimin eksik kalabileceğinde yatıyor. İspanya La Liga talimatlarına göre beş sarı kart biriktirmek, otomatik olarak bir maç ceza anlamına geliyor.

9. haftada sicilinde 4 ihtar bulunan 7 oyuncu var; yani görecekleri yeni bir sarı kart, onları Real Madrid - Barcelona El Clasico'sunun yer aldığı 10. hafta hesaplarından resmen silecek.

Liste, beyaz evin içinde endişe yaratan bir isim de içeriyor:

Joel Lago (Celta Vigo)

Clemens Riedel (Espanyol)

Johan Mojica (Getafe)

Yasser Zabiri (Racing Club)

Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

Ibrahima Konate (Real Madrid)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

Real Madrid savunmacısı Ibrahima Konate'nin bu listede yer alması, Madrid'in teknik ekibini gerçek bir taktiksel çıkmazla karşı karşıya bırakıyor; 9. hafta maçındaki pervasız bir müdahale, lider Barcelona'nın hücum hattına karşı sezonun en önemli savunma sınavında eksik kalması anlamına gelebilir. Özellikle takımın El Clasico'ya cezası nedeniyle zaten Vinicius Junior'ın hizmetlerinden yoksun çıkacağı düşünülürse.

9. haftada La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Betis - Barcelona maçında iki takımın da tüm yıldızlarının disiplin kaynaklı eksik olmadan hazır bulunacak olmasına karşın, diğer sahalardaki tablo tamamen farklı.



