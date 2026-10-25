Vinicius'u mu taklit ediyor? Diomande ilk Clasico'da tarihle randevuda

Real Madrid'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande, Barcelona'ya karşı oynayacağı ilk El Clasico'da dikkat çekici bir bireysel başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bu gece Barcelona'ya konuk oluyor. Katalan ekibi, bu maçta ezeli rakibinin moralini bozmayı ve aradaki farkı 9 puana çıkarmayı hedefliyor.

Barcelona, 27 puanla La Liga'da lider konumunda bulunuyor. Onu, dün Deportivo La Coruña'yı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid (25) izliyor; üçüncü sırada ise 21 puanla Real Madrid yer alıyor.

As gazetesine göre, Fildişi Sahilli millî oyuncu bu kadar erken bir yaşta bir rekor kırmaya bir adım uzaklıkta bulunuyor; zira El Clasico'yu bu gece 19 yaş ve 346 günlükken oynayacak.

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Gazete ayrıca, bir gol atması durumunda, Mart 2020'de 19 yaş ve 233 günlükken Barcelona'nın filelerini havalandıran Vinicius Junior'ın ardından, İspanya Ligi'nde Barcelona'ya karşı gol atan en genç ikinci Real Madrid oyuncusu olacağını belirtti.