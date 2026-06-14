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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Vinícius sayesinde... Real Madrid, Bayern Münih'in rekoruna ulaştı

Real Madrid
Bayern Münih
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Vinicius Junior
I. Saibari
PSV Eindhoven
İspanya
Almanya
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Hollanda

Merengue'nin yıldızı, Selecao'yu yenilgiden kurtardı

Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Brezilya'nın Fas ile 1-1 berabere kaldığı maçta Kraliyet Takımı adına tarihi bir iz bıraktı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Vinícius'un 32. dakikada attığı gol, Kraliyet Kulübü oyuncularının Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 79'a yükseltti ve Real Madrid, Bayern Münih'in tek başına sahip olduğu rekoru egale etti.

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Öte yandan, İsmail El-Sibari, 2014 Dünya Kupası'nda "Seleção"un kalesini havalandıran Hollandalı Georginio Wijnaldum'dan sonra, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya gol atan ikinci PSV Eindhoven oyuncusu oldu.

O zamanlar, Van Dijk 90+1. dakikada Hollanda'nın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan üçüncülük maçında Hollanda'nın üçüncü golünü atmıştı.

Fas milli takımı, grup aşamasının ikinci turunda İskoçya ile karşılaşacak, Brezilya ise Haiti ile karşılaşacak.

İskoçya, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, bugün Pazar sabahı (GMT) Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

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