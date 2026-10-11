24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Vinicius Real Madrid'den özür diledi ve ayrımcılıktan şikâyetçi oldu

Vinicius Junior
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Brezilya
İspanya

Brezilyalı yıldız kırmızı kartı hak etti mi?

Vinicius Junior, bugün cumartesi Santiago Bernabeu Stadı'nda Villarreal ile oynanan ve Madrid temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan atılmasının ardından Real Madrid'deki takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Vinicius Junior maçtaki ihraç olayına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Brezilyalı forvet, 72. dakikada kırmızı kart gördükten sonra maçın bitiminin ardından Instagram hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Brezilyalı kanat oyuncusu şöyle yazdı: "Mutluluk devam ediyor. Takımımdan ve taraftarlarından özür diliyorum." Bu mesajında, Real Madrid'in galibiyetini kutlamak ile maçın kritik aşamasında takım arkadaşlarını eksik bırakmasından dolayı özür dilemeyi bir araya getirdi.

Vinicius'un ihracı, gecenin en tartışmalı anlarından birinde yaşandı. Oyuncu ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olduktan sonra topu ağlarla buluşturdu ve bu anda Real Madrid ikinci golü atmış gibi göründü. Ancak hakem, oyuncunun şutu öncesindeki mücadelede Villarreal savunmacılarından birine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti; Vinicius bu sırada Saliba'nın saçını çekmişti.

Aynı pozisyonda hakem, Vinicius'a kırmızı kart gösterdi ve oyuncu sahayı terk ederek soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Brezilyalı forvet, hakemin kararına açıkça öfkeliydi ve sahadan ayrılmadan önce itiraz niteliğinde işaretlerle tepki gösterdi.

İhraç, Real Madrid'i 10 kişiyle tek golluk üstünlüğünü savunmak zorunda bıraktı. Yan Diomande, maçın tek golünü 63. dakikada kaydetmişti.

Vinicius Junior, kısa bir süre sonra Instagram hesabının hikayelerinde yeni bir paylaşım yaparak öfkesini bir kez daha dile getirdi ve defalarca maruz kaldığını düşündüğü hakem muamelesinden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Paylaşımda şu yorum yer aldı: "Her zaman sarı ve kırmızı kart gören oyuncu Vinicius, ne büyük utanç." Yoruma, farklı maçlardan alınmış bir dizi görüntü eklenmişti; oyuncu, bu anlarda rakiplerinin kendisine yaptıkları müdahalelere veya kendisine indirdikleri darbelere rağmen ceza görmediğini düşünüyor.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin