Vinicius Junior, bugün cumartesi Santiago Bernabeu Stadı'nda Villarreal ile oynanan ve Madrid temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan atılmasının ardından Real Madrid'deki takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Vinicius Junior maçtaki ihraç olayına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Brezilyalı forvet, 72. dakikada kırmızı kart gördükten sonra maçın bitiminin ardından Instagram hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Brezilyalı kanat oyuncusu şöyle yazdı: "Mutluluk devam ediyor. Takımımdan ve taraftarlarından özür diliyorum." Bu mesajında, Real Madrid'in galibiyetini kutlamak ile maçın kritik aşamasında takım arkadaşlarını eksik bırakmasından dolayı özür dilemeyi bir araya getirdi.

Vinicius'un ihracı, gecenin en tartışmalı anlarından birinde yaşandı. Oyuncu ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olduktan sonra topu ağlarla buluşturdu ve bu anda Real Madrid ikinci golü atmış gibi göründü. Ancak hakem, oyuncunun şutu öncesindeki mücadelede Villarreal savunmacılarından birine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti; Vinicius bu sırada Saliba'nın saçını çekmişti.

Aynı pozisyonda hakem, Vinicius'a kırmızı kart gösterdi ve oyuncu sahayı terk ederek soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Brezilyalı forvet, hakemin kararına açıkça öfkeliydi ve sahadan ayrılmadan önce itiraz niteliğinde işaretlerle tepki gösterdi.

İhraç, Real Madrid'i 10 kişiyle tek golluk üstünlüğünü savunmak zorunda bıraktı. Yan Diomande, maçın tek golünü 63. dakikada kaydetmişti.

Vinicius Junior, kısa bir süre sonra Instagram hesabının hikayelerinde yeni bir paylaşım yaparak öfkesini bir kez daha dile getirdi ve defalarca maruz kaldığını düşündüğü hakem muamelesinden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Paylaşımda şu yorum yer aldı: "Her zaman sarı ve kırmızı kart gören oyuncu Vinicius, ne büyük utanç." Yoruma, farklı maçlardan alınmış bir dizi görüntü eklenmişti; oyuncu, bu anlarda rakiplerinin kendisine yaptıkları müdahalelere veya kendisine indirdikleri darbelere rağmen ceza görmediğini düşünüyor.



