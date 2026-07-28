Vinicius, Ramos'un silahıyla kendini mi bitiriyor? "Kirli oyun"a dair ciddi bir uyarı

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşme yenileme müzakerelerindeki tıkanıklığın sürmesi ve İngiliz ekibi Arsenal'in kendisini dünyanın en yüksek maaş alan futbolcularından biri yapacak dev bir yatırım karşılığında kadrosuna katmaya yönelik ciddi ilgisi karşısında, Sergio Ramos'un Real Madrid'deki kariyerini sona erdiren trajik senaryonun tekrarlanması konusunda açık uyarılarla karşı karşıya. Uzmanlar ise oyalama stratejisinin, kendisine meydan okuyanlara tahammülü olmayan kulüp başkanı Florentino Perez'i kızdırabileceği uyarısında bulundu.

İspanyol radyosu Cadena SER'in "El Larguero" programında gazeteci Aritz Gabilondo'nun aktardığına göre, Vinicius, Real Madrid'in ve başkanının her zaman nefret ettiği bir müzakere stratejisi izleyerek "hesaplarında yanılıyor". Gabilondo, sözleşme yenileme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından apansız ayrılan Ramos'un durumunu örnek göstererek, bu tür durumlarda Perez'e meydan okumanın "son derece karmaşık bir mesele" olduğu uyarısında bulundu.

Real Madrid, Vinicius'a bir sözleşme yenileme teklifi sunmuş olsa da, Brezilyalı oyuncu henüz sadece umut vaat eden bir yetenekken kendisine inanan kulüpte kalmak ile bu yaz ortam değişikliği aramak arasında hâlâ kararsız. Öte yandan önde gelen İngiliz medyası, Arsenal'in onu ilk takımın yıldızı yapmak için büyük bir meblağ yatırmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Gabilondo kararlı bir üslupla şunları söyledi: "Eğer iki taraf da yenilemeyi istiyorsa, anlaşma imzalanır ve iş biter. Ama farklı bir oyun oynayan biri var. Açıkçası, bu hikâyenin geçmişine bakınca Suudi Arabistan meselesini hatırlayın, şimdi de birdenbire Arsenal ortaya çıkıyor." Böylece taraflardan birinin müzakerelerde oyun oynadığına dikkat çekti.

Gazeteci sözlerine şöyle devam etti: "Bu, Real Madrid'in ve özellikle başkanının her zaman nefret ettiği bir strateji. Örneğin, Sergio Ramos'un ve daha birçoklarının durumunu hatırlıyorum. Böyle bir durumda Florentino Perez'e meydan okumak son derece karmaşık bir meseledir." Bu sözlerle Brezilyalı yıldızın başına da gelebilecek tehlikeli bir emsale açıkça işaret etti.

Ramos'un durumunda, İspanyol stoper, Real Madrid'in bir yıllık teklifi yerine sözleşmesinin iki yıllığına yenilenmesi için bastırmıştı. Ancak konuyu yeniden değerlendirip kulübün teklifini kavradığında iş işten geçmişti; Perez yenileme teklifini reddetti ve savunmanın efsanesi 2021 yılında apansız bir şekilde ayrıldı.

Gabilondo, meselenin parayla ya da Kylian Mbappe'nin maaşıyla yapılan bir karşılaştırmayla ilgili olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu, parayla ilgili değil, Mbappe'ye kıyasla hak ettiğiyle ya da buna benzer herhangi bir şeyle de ilgili değil. Mesele, onun Real Madrid için oynamak isteyip istemediğiyle ilgili. Durum bu şekilde değil, dolayısıyla bana öyle geliyor ki karar Real Madrid'den çok Vinicius'un elinde."