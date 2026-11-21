Real Madrid, tam bir aylık aradan sonra kalesi Santiago Bernabeu'ya dönüyor. Galibiyet serisini sürdürmeyi ve LaLiga şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Eflatun-Beyazlılar için Celta Vigo maçı bazı sürprizlere sahne olabilir. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yoğun maç takvimi ve yıldızlarını zorlu sınavlar öncesinde hazır tutma isteği nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı.

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Eflatun-Beyazlılar, bugün cumartesi akşamı LaLiga'nın 13. haftasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip bu maçta üç puanı daha hanesine yazdırmayı ve Mourinho yönetimindeki güçlü performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste sekiz galibiyet almış olmanın verdiği yüksek moralle sahaya çıkacak. Bu galibiyetlerin beşi LaLiga'da geldi ve en dikkat çekeni Camp Nou'da kazanılan El Clasico oldu.

Takım bu sezon iç sahada da olağanüstü bir performans sergiledi. 17 gol atan, kalesinde ise yalnızca üç gol gören Real Madrid'in kendi sahasında kurduğu üstünlüğü yansıtan bu tablo, İspanyol "AS" gazetesi tarafından aktarıldı.

Bu rakamlara rağmen Mourinho, aynı temposu korumanın yoğun maç takvimini dikkatli yönetmekten geçtiğinin farkında. Özellikle de Real Madrid'in sekiz gün içinde üç maça çıkacak olması ve ardından deplasmanda zorlu bir sınavlar serisine başlayacak olması bu konuyu daha da önemli kılıyor.

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Bu sınavlar arasında Anoeta'da Real Sociedad, San Mames'te Athletic Bilbao ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Avrupa mücadelesinde Emirates Stadı'nda Arsenal karşılaşmaları bulunuyor.

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Portekizli teknik adam basın toplantısında tüm oyuncularının hazır olduğunu belirtmiş, ancak hepsinin forma giyeceğini teyit etmemişti. Mourinho, takımı bekleyen yoğun takvimin fiziksel yükün titizlikle yönetilmesini gerektirdiğini vurgulamıştı.

Valverde ilk 11'de yok

AS gazetesine göre Mourinho, Celta Vigo karşısında kadrosunda bir dizi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, temel oyuncularla son dönemde daha az süre alan bazı isimlerden oluşan bir karışımla sahaya çıkması bekleniyor.

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Yedek kulübesinde başlaması beklenen isimlerin başında Uruguaylı Fede Valverde geliyor. Valverde, milli ara döneminde ülkesinin milli takımında forma giydikten sonra perşembe akşamı İspanya'nın başkentine döndü.

Oyuncunun toparlanmak ve maça hazırlanmak için yeterli zamanı olmadığından Mourinho, onu ilk 11'de oynatıp risk almak istemiyor. Sağ bek pozisyonunda ise İngiliz Trent Alexander-Arnold'a şans verilecek.

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Trent, bu değişikliklerden en çok faydalanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Milli arada İngiltere Milli Takımı'nda yalnızca 78 dakika süre alan oyuncu, daha fazla süre alan bazı takım arkadaşlarına göre daha hazır durumda.

Savunmada Antonio Rüdiger ile Alvaro Carreras'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Alman stoper Konate'nin yerine forma şansı bulacak, Carreras ise İspanya Milli Takımı'nda 180 dakika oynayan Cucurella'nın yerine sahaya çıkacak.

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Vinicius geri dönüyor, hücumu Mbappe yönetecek

Beklenen en dikkat çekici değişiklik ise Brezilyalı Vinicius Junior'ın ilk 11'e dönmesi olacak. Vinicius, son maçlarında gelişen bir performans ortaya koyan Diomande'nin yerine sol kanatta görev yapacak.

Vinicius'un dönüşü, dört maçlık cezasının sona ermesinin ardından geliyor. Özellikle milli arada Brezilya Milli Takımı'nda gösterdiği dikkat çekici performansın ardından oyuncunun en iyi formuna yeniden kavuşması umuluyor.

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Real Madrid'in yıldızı, milli formayla Japonya'ya karşı iki ve Singapur'a karşı üç gol olmak üzere toplam beş gol atarak lig mücadelesine dönmeden önce güçlü bir mesaj verdi.

Öte yandan orta saha ve hücum hattında kapsamlı değişiklikler beklenmiyor. Mourinho, son galibiyet serisine katkı sağlayan isimlerle devam etmeyi planlıyor.

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Orta sahada Aurelien Tchouameni ve Bernardo Silva'nın görev alması beklenirken, sağ kanatta Arda Güler oynayacak. Jude Bellingham ise Fransız golcü Kylian Mbappe'nin arkasında oyun kurucu rolünü üstlenecek.

AS gazetesinin tahminine göre Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle:

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- Kale: Thibaut Courtois.

- Savunma: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

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- Orta saha: Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham.

- Hücum: Vinicius Junior, Kylian Mbappe.