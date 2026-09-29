Real Madrid forması giyen kişi Vinicius Junior değil mi? Brezilya'da sosyal medya platformlarını kasıp kavuran ve ürkütücü bir komplo teorisine dönüşen bu çılgın soru, Brezilyalı yıldızın gizemli koşullar altında kaybolduğunu ve reklam sözleşmelerini yerine getirmek için yerine benzerinin geçirildiğini iddia ediyor; üstelik oyuncunun, yakın çevresinin ve kulübünün tam bir sessizlik ve kayıtsızlığı ortasında.

Baldırdaki dövme kıvılcımı ateşliyor

Bu saçma hikâyenin ilk kıvılcımı, bazı kullanıcıların oyuncuda meydana gelen fiziksel farklılıkları fark etmesinin ardından, Eylül 2026'da Brezilya forumlarından ve TikTok uygulamasındaki hesaplardan çıktı.

Teorinin savunucuları, Brezilya Milli Takımı kampında Avustralya maçında görünen Vinicius'un, Real Madrid oyuncusu Vinicius'un baldırındaki aynı dövmeye sahip olmadığını öne sürüyor ve yüzünde meydana gelen estetik değişikliklerin, onun aynı kişi olmadığının kanıtı olduğunu savunuyor.









CIA'den sürünen istilaya

Teori benzerlik ve dövme sınırında durmadı, aksine daha da çılgın senaryolara dönüştü. "X"te @BlackBondPtv adını taşıyan ünlü bir hesap, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Rothschild ailesinin ve iktidardaki elitlerin Vinicius'u öldürüp Dünya Kupası'ndan sonra yerine başkasını geçirdiğini iddia eden bir teori olduğunu öne sürdü.

Hatta bazıları bundan da öteye giderek, oyuncunun fiziksel değişimini, İspanyol "Marca"nın aktardığına göre, Dünya Kupası sırasında Vinicius ve Neymar'ı kaçırmak için gerçekleştiği iddia edilen "sürünen uzaylı istilası" olarak adlandırdıkları olayla ilişkilendirdi.

Fu Bahiana adında bir kadının yer aldığı bir video dünya çapında geniş biçimde yayıldı. Kadın videoda şöyle diyor: "Size söylemeliyim ki, uzaylıların Miami'deki futbol stadyumunu istila ettiğini yeniden rüyamda gördüm ve oyuncuları gelen ilk geminin içinde nasıl kaçırdıklarını açıkça gördüm. Ben o geminin içindeydim ve yukarı çıktığımda ana gemi geldi ve stattan binlerce kişiyi kaçırdı. Sayısız çığlık, ağlama ve ıstırap gördüm."









Madrid'den tam bir kayıtsızlık

Hiçbir anlamı olmayan bu hikâyelerin geniş biçimde yayılmasına rağmen, oyuncunun yakın çevresi ve Real Madrid kulübünün kendisi bu "sahte haberleri" tamamen görmezden geliyor ve bunları yanıt verme zahmetine bile değmeyecek dijital saçmalıklar olarak görüyor; öte yandan bu teoriler internette milyonlarca izlenme toplamaya devam ediyor.







