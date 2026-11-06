Brezilyalı Vinicius Junior, geçtiğimiz 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanan Villarreal karşısındaki Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kartın ve ardından yaptığı itirazların sonucunda aldığı 4 maçlık men cezası nedeniyle, önümüzdeki cumartesi günü Mestalla Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Valencia karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madridli forvete verilen 4 maçlık men cezası, başta oyuncunun kendisi olmak üzere Valdebebas şehrindeki herkes tarafından abartılı ve olayla orantısız olarak değerlendirildi.

Bu haftanın sonunda Mestalla Stadı'nda oynanacak Valencia karşılaşması, Portekizli Jose Mourinho'nun sol kanat oyuncusunun hizmetlerinden yoksun kalacağı son maç olacak; zira Vinicius'un ev sahibi takımın taraftarlarıyla olan ilişkisi gerilim ve karmaşadan uzak değil.

Brezilyalı yıldız daha önce Valencia taraftarlarını kendisine karşı ırkçılıkla suçlamış, bu olay İspanyol kulübün taraftarlarını öfkelendiren bir belgesel filmde yer almıştı.

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Ayrıca Vinicius, Mestalla Stadı'na yaptığı son 3 ziyaretin ikisinde, Real Madridli oyuncu ile yerel taraftarlar arasında büyük bir gerilimle öne çıkan bir atmosferin ortasında kırmızı kart görmüştü.

Vinicius, cumartesi günkü maç sırasında Valencia ve Madrid şehirlerinden tamamen uzak olacak; zira şu anda Real Madrid ile Dubai Emirliği arasındaki ticari bir anlaşma kapsamında, İspanya'ya havayoluyla yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Dubai'de bulunuyor.

Brezilyalı millî oyuncu, Orta Doğu bölgesindeki varlığını, kraliyet kulübünün 2023 yılında imzaladığı bir anlaşma uyarınca Dubai için bir dizi turistik tanıtım reklamı çekmek üzere değerlendiriyor.

Real Madrid oyuncularının çeşitli tanıtım etkinliklerine katılmak için Dubai'ye yaptığı ziyaretler sıkça tekrarlanıyor; ancak Vinicius'a uygulanan men cezası bu kez ziyareti gerçekleştirmek için ideal bir fırsat sundu.

Brezilyalı oyuncunun, önümüzdeki pazartesi günü başlayacak millî ara için hazırlanmak üzere doğrudan Dubai'den ülkesinin millî takım kampına gitmesi planlanıyor. Brezilya millî takımı, 14 Kasım'da Japonya ve aynı ayın 17'sinde Singapur ile iki maç oynayacak; her iki adres de Madrid'e kıyasla Dubai'ye daha yakın.