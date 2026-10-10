İspanya La Liga'sında, Real Madrid forveti Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın başrolde olduğu garip ve eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Vinicius, cumartesi akşamı La Liga'nın 8. haftasında oynanan Villarreal karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Real Madrid, Villarreal'i Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin 62. dakikada kaydettiği golle 1-0 yendi.









Ardından 72. dakikada hakem, Vinicius'un golünü iptal ederek Brezilyalı yıldızı oyundan attı. Golle sonuçlanan pozisyonda Villarreal oyuncusu Nathan Salibur'a topsuz alanda saldıran ve saçından sertçe çeken Vinicius'un bu hareketi sonrası Kraliyet ekibi, kalan yaklaşık 20 dakikayı on oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldı.

İstatistik hesabı "Mister Chip" ise bu durumun türünün tek örneği olduğunu belirterek şöyle dedi: "La Liga'da video yardımcı hakem teknolojisinin kullanılmaya başlanmasından bu yana ilk kez bir golün sahibi aynı pozisyonda hem kırmızı kart gördü hem de golü iptal edildi."





Bu galibiyetle Real Madrid, 18 puana ulaşarak İspanya La Liga puan tablosunda geçici olarak üçüncü sıraya yükseldi. Başkent ekibi, turnuvanın 9. haftasında Sevilla ile karşılaşacak.

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