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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinicius kaosu: La Liga tarihinde eşi görülmemiş bir hakem olayı

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Vinicius Junior
N. Saliba
İspanya
Brezilya
Kanada

VAR'ın baş rolde olduğu tuhaf bir olay!

İspanya Ligi'nde tuhaf ve benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Olayın kahramanı, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı ve forveti Vinicius Junior oldu. Vinicius, La Liga'nın sekizinci haftasında bu akşam oynanan Villarreal maçında kırmızı kart gördü.

Real Madrid, Villarreal'i Fildişi Sahili'li Yan Diomande'nin 62. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.



Ardından 72. dakikada Vinicius kırmızı kart gördü. Hakem, Vinicius'un golü getiren pozisyonda topla oynanmayan bir anda Villarreal oyuncusu Nathan Saliba'ya saldırması sonucu golünü iptal etti. Vinicius, Saliba'yı saçından sertçe çekmiş, böylece beyaz takım yaklaşık 20 dakikayı on kişi tamamlamak zorunda kalmıştı.

İstatistik hesabı "Mister Chip", bu durumun kendi türünde eşsiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "La Liga'da video teknolojisinin kullanılmaya başlanmasından bu yana ilk kez bir golü atan oyuncu aynı pozisyonda hem kırmızı kart gördü hem de golü iptal edildi."


Bu galibiyetle Real Madrid, 16 puanla İspanya Ligi sıralamasında geçici olarak üçüncü sıraya yükseldi ve bir sonraki maçını turnuvanın dokuzuncu haftasında Sevilla'ya karşı oynayacak.

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